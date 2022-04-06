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Özgün Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi Fuarında Milyonlarca Dolarlık İş Hacmi
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Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi Fuarı’nda Milyonlarca Dolarlık İş Hacmi

Avrasya’nın en büyük Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex İstanbul, İFM’de 14'üncü kez açılmaya hazırlanıyor. Fuarın Proje Yönetmeni Yasemin Terle, milyonlarca dolarlık ticaret hacmi beklediklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi Fuarı’nda Milyonlarca Dolarlık İş Hacmi
​Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi Fuarı’nda Milyonlarca Dolarlık İş Hacmi

7-9 Nisan 2022 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ve Voli Fuarcılık tarafından organize edilen Solarex İstanbul, bu yıl dış alanlara da taşacak ve 14 yılın en büyük katılımcı sayısına ve sergi alanına imza atacak. Ziyaretçi sayısının da aynı oranda artacağının online kayıtlardan anlaşıldığını belirten Solarex İstanbul Proje Müdürü Yasemin Terle, bu yıl ziyaretçi sayısında da rekor katılım beklediklerini ifade ettiler. Yurtiçi ve yurtdışı toplam katılımcı sayısının 200’e yakın olduğu Solarex İstanbul Fuarı’nda 1000’e yakın marka temsil ediliyor.

İhracat anlamında Türk sanayiinin ümidi Solarex İstanbul

Dünyanın en büyük enerji devlerinin bulunduğu binden çok markanın temsil edildiği fuar özellikle ihracat anlamında Türk sanayiinin ümidi oluyor ve bu geri sayım sürecinde buluşmanın en verimli halde geçmesi için yılların deneyimli fuar organizatörü Voli Fuar kaliteli ekibiyle var gücüyle çalışıyor.

Amerika’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar 5 kıtada Solarex İstanbul tanıtımları Ticari Ateşliklerimiz ile işbirliği içerisinde hızla devam ediyor. 2022 yılında da Doğu Avrupa'dan Yakın Doğu'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya güneş enerjisi yatırımcılarını ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek organizasyon, solar sektörü için güçlü bir ticari arena sunuyor. Solarex İstanbul’a özellikle Ortadoğu ülkelerinden yoğun ilgi var. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Yemen, Mısır, Makedonya, Tunus, Sırbistan, Fas gibi ülkelerin yanında Kuzey Afrika ülkelerinden başta olmak üzere toplam 20 ülkeden üst düzey heyetlere ev sahipliği yapıyor.

Fuarla eş zamanlı düzenlenecek konferanslarla güneş enerjisinin önemi vurgulanacak

Yurtdışı ve yurtiçinden gelecek Güneş enerjisi ve teknolojileri sektörünün öncü uzmanları, dernekleri, birlikleri ve katılımcı firmalar fuarla eş zamanlı İFM’de düzenleyeceği konferans ve oturumlarla katılımcı ve ziyaretçilere temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin önemini vurgulayacak. Solarex İstanbul Fuarı, çevre dostu çözümlerle, sektörü bir araya getirecek.

Solarex İstanbul’a her yıl olduğu gibi Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB de destek veriyor

İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçileri ile 14. kez buluşacak olan Solarex İstanbul Fuarı katılımcıları gerek stand açma, gerekse konstrüksiyon maliyetleri ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ya da KOSGBEB’den destek alabilecekler. Bağlı bulundukları birlikler üzerinden fuar katılımcısı olduklarını beyan ederek destek talebinde bulunan firmalar, ticaret hacimlerini bu büyük fuarda geliştirme imkanı bulabilecekler.

Katılımcı ve ziyaretçilere özel THY ve WOW İstanbul Hotels’den indirim

Solarex İstanbul katılımcı ve ziyaretçileri, özel uçak bileti sponsoru olarak yurtdışı uçuşlarında THY’da %15’e varan, otel konaklama sponsoru WOW İstanbul Hotels & Conventions Center’da %30’a varan indirimden yararlanabilecekler. Sabah- akşam saatlerinde fuar alanı ile otel arasında ring seferler ile katılımcı ve ziyaretçiler ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecekler.

Artan fatura maliyetlerinize akılcı çözümler için sizde Solarex İstanbul Fuarı’nı ziyaret edin

Temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin önemini vurgulayan Solarex İstanbul Fuarı, çevre dostu çözümlerle, sektörü bir araya getirecek. 7 – 9 Nisan 2022 tarihlerinde İFM-İstanbul Fuar Merkezi’nde sektöre kapılarını açacak fuar, tüm güneş enerjisi sanayisini bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Ücretsiz davetiye ve detaylı bilgi için; www.solarexistanbul.com

Daha detaylı bilgi için;

Özlem Adaş,

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü

kurumsal.iletisim@voli.com.tr

Direkt Tel: 0212 604 51 03 Mobil: 0549 870 00 80

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