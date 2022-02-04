Özgün Ümraniye cezaevinde yangın neden çıktı? Ölü veya yaralı var mı?
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Ümraniye cezaevinde yangın neden çıktı? Ölü veya yaralı var mı?

Son dakika haberine göre, Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ümraniye cezaevinde çıkan yangında ölü veya yaralı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Ümraniye T tipi cezaevinde neden yangın çıktı? Yangında ölü veya yaralı oldu mu? Açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümraniye cezaevinde yangın neden çıktı? Ölü veya yaralı var mı?
yangın

Ümraniye T Tipi Cezaevi’nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

ÜMRANİYE CEZAEVİNDE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Alınan bilgiye göre, Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangının sebebi henüz belirlenmedi.

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Ümraniye T Tipi Cezaevi’nde çıkan yangında ölü veya yaralı olduğu bilgisi henüz ulaşmadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçeride bulunanlar hemen dışarı çıkarıldı.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Konuya ilişkin detaylar açıklandığında haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın
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Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın
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