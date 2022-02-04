Ümraniye cezaevinde yangın neden çıktı? Ölü veya yaralı var mı?

Ümraniye T Tipi Cezaevi’nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
ÜMRANİYE CEZAEVİNDE NEDEN YANGIN ÇIKTI?
Alınan bilgiye göre, Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangının sebebi henüz belirlenmedi.
ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?
Ümraniye T Tipi Cezaevi’nde çıkan yangında ölü veya yaralı olduğu bilgisi henüz ulaşmadı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçeride bulunanlar hemen dışarı çıkarıldı.
Yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.
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