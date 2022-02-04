Ümraniye cezaevinde yangın neden çıktı? Ölü veya yaralı var mı? Son dakika haberine göre, Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ümraniye cezaevinde çıkan yangında ölü veya yaralı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Ümraniye T tipi cezaevinde neden yangın çıktı? Yangında ölü veya yaralı oldu mu? Açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

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