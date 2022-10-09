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ÖZET | Ümraniyespor - Kayserispor: 2-2

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 14.30'da başlayan müsabakayı hakem Burak Şeker yönetti. Kayserispor’un golü 25. dakikada Cardoso’dan geldi. Ümraniyespor eşitliği 48. dakikada Umut Nayir ile sağladı. Diğer goller ise Ümrariyespor 59. dakikada Glumac ile öne geçerken, konuk takımda eşitliği Mensah’ın 64. dakikada attığı gol ile sağladı. Alınan bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 3'e, Kayserispor ise 13'e yükseltti. Ümraniyespor - Kayserispor maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümraniyespor - Kayserispor maç özeti ve golleri izle 2-2: Süper Lig maç özetleri
Ümraniyespor Kayserispor maç özet

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ümraniyespor ile Kayserispor 2-2 eşitlik ile sahadan ayırldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 49. dakikada Umut Nayir ve 59. dakikada Tomislav Glumac kaydetti. Konuk takımın gollerini ise 25. dakikada Miguel Cardoso ve 64. dakikada penaltıdan Bernard Mensah attı. Ayrıca Ümraniyespor'da 90+2. dakikada Tomislav Glumac gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 3'e, Kayserispor ise 13'e yükseltti. Gelecek hafta Ümraniyespor BAY geçecek. Kayserispor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Ümraniyespor-Kayserispor
Ümraniyespor-Kayserispor

Ümraniyespor - Kayserispor maçı özeti

  1. 25' Kemen sağ kanattan ortaladı, Mensah'ı geçen topta arka direkte Cardoso şık bir vuruşla ağları havalandırdı ve deplasmanda Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.
  2. 46' İkinci devre başladı.
  3. 48' Sağ kanattan gelişen Ümraniye atağında Geraldo önündeki Oğuz'a gönderdi, oyuna yeni giren Oğuz topu yerden içeri çevirdi, Umut Nayir de net bir vuruşla ağları sarstı, maça dengeyi getirdi: 1-1.
  4. 59' Lenjani sol çaprazdan ceza sahası çizgisinin az gerisinden serbest vuruşu kullandı, arka direkte Glumac kafayı vurdu ve İstanbul ekibini 2-1 öne geçirdi.
  5. 61' Kemen ceza alanı yayı üzerinden vurdu, ceza sahası içindeki Oğuz'a çarpan topta hakem Burak Şeker 'elle oynama' dedi ve penaltı noktasını gösterdi.
  6. 64' Mensah penaltı atışında hata yapmadı, kaleci Orkun'la topu ayrı köşelere gönderdi: 2-2.
  7. 78' Lenjani soldan ortaladı, Geraldo penaltı noktasında bomboş kaldı, kafayı vurdu ve top yan direkten oyun alanına döndü, Onur tamamlamak istedi ancak etkisiz bir şut, top Bilal'de kaldı.
  8. Ümraniyespor-Kayserispor maçı 2-2 eşitlik ile tamamlandı.

Ümraniyespor-Kayserispor maçının geniş özeti için tıklayın

Ümraniyespor - Kayserispor 11’ler

Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Allyspon, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Avounou, Geraldo, Onur, Umut

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic

Ligde geride kalan 8 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Ümraniyespor, son maçında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, karşılaşma öncesi 2 puanla son basamakta yer alıyor.

Yukatel Kayserispor ise 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. İç Anadolu temsilcisi, geçen hafta Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçse de sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Çağdaş Atan'ın ekibi, deplasmanda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 de yenilgi aldı.

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