YKS 2. tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de! Ek tercihler ne zaman başlayacak?

Binlerce adayın gözü son dakika açıklamasındaydı. Beklenen 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı. Tercihine göre yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih süreci başlayacak. Peki YKS ek tercih ne zaman, kaç tane ek tercih hakkı olacak, tercihler nasıl yapılacak?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında yapılacak. Bu doğrultuda YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

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YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlandığı zaman habere eklenecek.

EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

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Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.

ÖSYM BAŞKANI ÖZVAR'DAN YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. YKS sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Özvar, gençleri tebrik etti.

YÖK'te veriye dayalı attıkları adımların meyvesini verdiğini ifade eden Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu kaydetti.

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KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarının boş kontenjanlarının geçen yıl 164 bin civarında olduğunu, bu yıl bu sayının 13 bine kadar düştüğünü not düşen YÖK Başkanı Özvar, YKS'de barajın kaldırılması ve sınav süresinin uzatılması gibi değişikliklerin üniversiteleri daha ulaşılabilir hale getirdiğini belirtti.

Gelecek yıllarda daha kapsayıcı bir sisteme geçerek kamu kaynaklarının etkin kullanımı için planlamalara devam edeceklerini vurgulayan Özvar, şunları aktardı:

"Rekabetçi ve eleyici bir sistemimiz olduğu için öğrencilerin niteliği konusunda kaygımız olmamalı. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti. YÖK olarak, yerleşen öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve daha nitelikli eğitim almaları için planlamalarımıza devam ediyor, sistemi tüm yönleri ile iyileştirmeye çalışıyoruz."

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