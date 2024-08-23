2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerine kaydını herhangi bir nedenle yaptıramayan adaylarımıza mazeret kayıt hakkı tanıdık. Bugün sona erecek olan üniversite kayıtlarını herhangi bir nedenle yaptıramayan adaylarımız yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına…