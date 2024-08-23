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Üniversitelere kaydını yaptıramayanlara mazeret kayıt hakkı geldi: Kayıtlar ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanıdı. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos’tan itibaren üniversite kayıtlarını yaptırabilecek. Peki üniversite mazeret kayıtları ne zaman sona erecek?

17:17 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Üniversite mazeret kayıt tarihleri
Üniversite mazeret kayıt tarihleri

Yükseköğretim Kurulu'ndan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı.

Üniversite mazeret kaydı ne zaman hangi tarihte yapılacak?

Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçları kapsamında bugün sona erecek olan üniversite kayıtlarını, herhangi bir nedenle yaptıramayan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yaptırabilmelerine imkan tanıdı. Kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, dün yaptığı açıklamada "Ek tercih süreci yerleşemeyen adaylar için ikinci bir fırsat olacak" diyerek kararı duyurmuştu.



#Üniversite mazeret kaydı
#YÖK
#üniversite kayıt tarihleri
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Üniversitelere kaydını yaptıramayanlara mazeret kayıt hakkı geldi: Kayıtlar ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?