Yükseköğretim Kurulu'ndan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı.
Üniversite mazeret kaydı ne zaman hangi tarihte yapılacak?
Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçları kapsamında bugün sona erecek olan üniversite kayıtlarını, herhangi bir nedenle yaptıramayan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yaptırabilmelerine imkan tanıdı. Kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi saat 17.00’ye kadar devam edecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, dün yaptığı açıklamada "Ek tercih süreci yerleşemeyen adaylar için ikinci bir fırsat olacak" diyerek kararı duyurmuştu.