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Üniversitelere kaydını yaptıramayanlara mazeret kayıt hakkı geldi: Kayıtlar ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanıdı. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos’tan itibaren üniversite kayıtlarını yaptırabilecek. Peki üniversite üniversite mazeret kayıtları ne zaman sona erecek?

17:24 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 17:24 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Üniversite mazeret kayıt tarihleri
Üniversite mazeret kayıt tarihleri

Yükseköğretim Kurulu'ndan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınmıştı.

ÜNİVERESİTE MAZERET KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçları kapsamında bugün sona erecek olan üniversite kayıtlarını, herhangi bir nedenle yaptıramayan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yaptırabilmelerine imkan tanıdı. Kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, dün yaptığı açıklamada "Ek tercih süreci yerleşemeyen adaylar için ikinci bir fırsat olacak" diyerek kararı duyurmuştu.

2024-2025 DÖNEMİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınmıştı.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyenler YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabiliyor.


#Üniversite mazeret kaydı
#YÖK
#üniversite kayıt tarihleri
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