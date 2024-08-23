Yükseköğretim Kurulu'ndan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınmıştı.

ÜNİVERESİTE MAZERET KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçları kapsamında bugün sona erecek olan üniversite kayıtlarını, herhangi bir nedenle yaptıramayan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yaptırabilmelerine imkan tanıdı. Kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, dün yaptığı açıklamada "Ek tercih süreci yerleşemeyen adaylar için ikinci bir fırsat olacak" diyerek kararı duyurmuştu.

2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerine kaydını herhangi bir nedenle yaptıramayan adaylarımıza mazeret kayıt hakkı tanıdık. Bugün sona erecek olan üniversite kayıtlarını herhangi bir nedenle yaptıramayan adaylarımız yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına… — Erol Özvar (@erolozvar) August 23, 2024

2024-2025 DÖNEMİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınmıştı.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyenler YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabiliyor.



