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Üniversitelerde online eğitim ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, üniversitelerin yaz aylarına kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı. Peki, üniversitelerde online uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

09:16 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Üniversitelerde uzaktan eğitim

Üniversitelerde uzaktan eğitim

Kahramanmaraş'ta meydana 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki yıkıcı depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. On binlerce vatandaşın evsiz kaldığı 'asrın felaketi' olarak adlandırılan doğal afetin ardından depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesine karar verildi. 'Üniversite online eğitim ne zaman başlayacak 2023? Üniversitelerde uzaktan, çevrimiçi eğitim ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin ''Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' açıklamasını yaptı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

ÜNİVERSİTELERDE ONLİNE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu, uzaktan öğretime ilişkin kararların, daha sonra yapılacak değerlendirme ile kamuoyuna bildirileceğini belirtti. YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır"

Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.



#üniversite
#yök
#online eğitim
#uzaktan eğitim
33 dakika önce
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Üniversitelerde online eğitim ne zaman başlayacak?
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