Uşak seçim sonuçları
Uşak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Uşak’ta % 47.6 Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken, Uşak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 45.1 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Uşak’a oldığı oy oranı ise % 6.5 oldu.
Uşak milletvekili seçim sonuçları 2023
2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Uşak’ta AK Parti oyların % 36.’sını alırken CHP % 29.1 oranında oya sahip oldu. Uşak’ta İYİ Parti % 17.4, MHP % 9.4, Zafer Partisi 1.6, oranında oy aldı.
Uşak’ta kazanan milletvekilleri kim oldu?
- İsmail Güneş AK Parti
- Fahrettin Tuğrul AK Parti
- Ali Karaoba MHP
AK PARTİ UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. İSMAİL GÜNEŞ
2. FAHRETTİN TUĞRUL
3. HİLAL SABANCI
MHP UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. AYHAN KINDEN
2. OĞUZ ÇAKMAK
3. MUZAFFER SAİT DÖNMEZ
CHP UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ALİ KARAOBA
2. İSMET AKIN
3. SEVİNÇ YAZGAN
İYİ PARTİ UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. MUHAMMET GÜR
2. DALYAN ÖZDEMİR
3. TOLGA PİRİNÇCİ
2018 Uşak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Uşak cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 51.5’ini alırken, Muharrem İnce Uşak Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 35’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11.1’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 1,3’ünü aldı.
208 Uşak milletvekili genel seçim sonuçları
2018 Uşak'ta hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 43,5
- CHP % 28,2
- İYİ Parti % 12,7
- MHP % 10,5
- HDP % 3,1
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2019 Uşak yerel seçim sonuçları
Uşak yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin belediye başkan adayı Mehmet Çakın oyların % 39,11’ini alırken, İYİ Parti adayı Muhammet Gür ise oyların % 37,76’sını aldı.
2019 Uşak İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- AK Parti % 41,36
- CHP % 22,01
- İYİ Parti % 21,70
- MHP % 11,18