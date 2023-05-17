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Uşak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Uşak seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 288.942 seçmenin olduğu Uşak’ta 927 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 263.691 oyun 255.819’u geçerli sayıldı. Uşak’ta seçime katılım oranı % 91,3 oldu. Seçim sonuçlarına göre Uşak’ta kazanan 3 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Uşak'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Uşak milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Uşak seçim sonuçlarına göre Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Oğan ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları.

11:10 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Uşak seçim sonuçları

Uşak seçim sonuçları

Uşak seçim sonuçları,
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Uşak’ta seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Uşak seçim sonuçları belli oldu.
, milletvekili seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak Yenişafak seçim sayfasından takip edildi. İşte Uşak’ta 3 milletvekili gönderen Uşak seçim sonuçlarında partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.

Uşak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Uşak’ta % 47.6 Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken, Uşak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 45.1 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Uşak’a oldığı oy oranı ise % 6.5 oldu.

Uşak milletvekili seçim sonuçları 2023

2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Uşak’ta AK Parti oyların % 36.’sını alırken CHP % 29.1 oranında oya sahip oldu. Uşak’ta İYİ Parti % 17.4, MHP % 9.4, Zafer Partisi 1.6, oranında oy aldı.

Uşak’ta kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • İsmail Güneş AK Parti
  • Fahrettin Tuğrul AK Parti
  • Ali Karaoba MHP

AK PARTİ UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İSMAİL GÜNEŞ

2. FAHRETTİN TUĞRUL

3. HİLAL SABANCI

MHP UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. AYHAN KINDEN

2. OĞUZ ÇAKMAK

3. MUZAFFER SAİT DÖNMEZ

CHP UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ALİ KARAOBA

2. İSMET AKIN

3. SEVİNÇ YAZGAN

İYİ PARTİ UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MUHAMMET GÜR

2. DALYAN ÖZDEMİR

3. TOLGA PİRİNÇCİ

2018 Uşak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Uşak cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 51.5’ini alırken, Muharrem İnce Uşak Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 35’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11.1’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 1,3’ünü aldı.

208 Uşak milletvekili genel seçim sonuçları

Uşak milletvekili seçim sonuçlarına bakacak olursak
Uşak oy oranı % 54’ünü alırken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Uşak’ta
ise oyların yüzde 42,3’’ünü aldı ve CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Uşak'ta hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 43,5
  2. CHP % 28,2
  3. İYİ Parti % 12,7
  4. MHP % 10,5
  5. HDP % 3,1

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Uşak yerel seçim sonuçları

Uşak yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin belediye başkan adayı Mehmet Çakın oyların % 39,11’ini alırken, İYİ Parti adayı Muhammet Gür ise oyların % 37,76’sını aldı.

2019 Uşak İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. AK Parti % 41,36
  2. CHP % 22,01
  3. İYİ Parti % 21,70
  4. MHP % 11,18
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? Seçime kaç gün kaldı? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.

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