Özgün Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuruları ne zaman yapılacak? Detaylar belli oldu
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Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuruları ne zaman yapılacak? Detaylar belli oldu!

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek" açıklamasını yaptı. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı nasıl? Başvuru şartları neler? İşte, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hakkında bilgiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlıyor?
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 2022

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.

Bakan Özer, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Uzman ve başöğretmenlik sınav takvimi belli oldu
GÜNDEM
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