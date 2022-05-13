Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuruları ne zaman yapılacak? Detaylar belli oldu!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.
Bakan Özer, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.