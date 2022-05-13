Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuruları ne zaman yapılacak? Detaylar belli oldu! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek" açıklamasını yaptı. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı nasıl? Başvuru şartları neler? İşte, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hakkında bilgiler.

Abone Ol