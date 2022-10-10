Uzman öğretmenlik başöğretmenlik yazılı sınavından muaf olanların sınav sonuçları açıklandı!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilecek. Uzman öğretmenlik sınavına katılmak için en az 10 yıl öğretmenlik yapmak gerekiyor. Başöğretmenlik için ise uzman öğretmen olarak en az 10 yıl çalışma şartı aranıyor. MEB internet sitesinden yapılan açıklamada, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuran öğretmenlerden yurt dışında görevli olanlar ile aylıksız izinde bulunanların, 11-17 Ekim tarihleri arasında sınav merkezi değişikliği talebinde bulunabileceği ifade edildi.

Uzman ve başöğretmenlik sınavı merkezi mazeret değişikliği başvurusu ne zaman?

Kendisinin veya birinci derece yakınının, tedavisi uzun süren bir hastalığının olması nedeniyle görev yaptıkları il dışında bulunan öğretmenlerin ise bu durumu sağlık raporuyla belgelendirmeleri şartıyla 11-21 Ekim tarihleri arasında sınava gireceği ili değiştirme talebinde bulunabileceği aktarıldı. Söz konusu talepler, belirtilen tarihlerde Bakanlığın internet sitesinde erişime açılacak sayfalardan yapılacak.

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MEB kariyer basamakları yazılı sınavından muaf olanların başvuru sonuçları için tıklayın

Milli Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden;

1- Eğitim programını tamamlayıp; MEBBİS'teki bilgilerinde hata olması nedeniyle başvuruda bulunamayanlar, ( Örneğin kademe ilerlemesinin durdurulması cezası özlük dosyasından silinmiş olmasına rağmen kişinin cezasının MEBBİS'te bulunması nedeniyle başvuru yapamayanlar)

2- Eğitim programını tamamlayıp; Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin başvurusu okul/ilçe/il tarafından reddedilmesi nedeniyle başvuru yapamayanlar,

3-Kadrosunun bulunduğu il dışında görevlendirilen ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına yaptıkları başvurularında MEBBİS'te görevlendirme kaydı olmaması nedeniyle sınav merkezinin kadrosunun bulunduğu il olarak belirlenenler,

4- Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına başvuruda bulunup engellilik durumu olan ancak MEBBİS'te engellilik durumu işlenmemiş olması nedeniyle sınav tedbir hizmeti talep edemeyenler,

11-17 Ekim 2022 tarihleri arasında gerekli belgelerle birlikte kadrolarının bulunduğu ildeki il değerlendirme komisyonlarına itiraz edebileceklerdir. Ancak başvuru süresi içerisinde şartları taşımalarına rağmen hiçbir şekilde başvuruda bulunmayanlar bu kapsamda değerlendirilmeyeceklerdir.

Lisansüstü mezunu olup Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavından muaf olduğu halde MEBBİS'te öğrenim durumlarının güncel olmaması nedeniyle sınava başvuranlar, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine mezuniyetlerini gösterir belgelerini 30 Ekim 2022 tarihine kadar ibraz etmeleri ve MEBBİS'teki ilgili modüle işlettirmeleri kaydıyla Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavından muaf olabileceklerdir.

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Uzman ve başöğretmen sınavına kaç kişi başvurdu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında uzman ve başöğretmen sınavına başvuranların sayısını açıklayarak, “Şartlarını sağlayan öğretmenlerin yüzde 95’i yani 614 bin öğretmenimiz, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe başvurdular. Başvuran öğretmenlerin yüzde 99’u eğitimlerini tamamladı. Ben hepinize, tüm manipülasyonlara, trollere rağmen göstermiş olduğumuz teveccühten dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ÖZGÜN Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav başvuruları ne zaman bitecek?