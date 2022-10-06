Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları eğitimlerine başlayan 614 bin 390 bin öğretmenin yaklaşık yüzde 99’u eğitimlerini tamamladı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Eğitimini tamamlayan ve sınavını başarıyla geçen bütün öğretmenlerimiz, uzman öğretmenliğe başvurduysa uzman öğretmenliğe, başöğretmenliğe başvurduysa başöğretmenliğe geçiş yapacak. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerimiz de sınavdan muaf olacak." dedi. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

SINAV BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

REKLAM

Video eğitimlerinin yanı sıra video eğitimlerde görev alan akademik kadro tarafından hazırlanan yazılı içerikler de ayrıca ÖBA'da paylaşıldı. Eğitim başlatıldığında veya ‘Eğitime Devam Et’ seçildiğinde eğitim görseli altında yer alan ‘Eğitim Hakkında’ kısmında bu dokümanlara ait açıklamalar ve linkler yer aldı. Video içeriklerinin tamamının izlenmesi durumunda‘eğitimi tamamlama şartı’ yerine getirilmiş oldu.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

SINAVDAN MUAF TUTULACAKLAR

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.

REKLAM