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Özgün Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Özerden açıklama
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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik hakkında açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisinde yer alan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için yapılan açıklamalar sonrasında araştırmalar da başladı. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzman öğretmenlik sınavı 2022 ne zaman? Başvurular ne zaman?
Uzman öğretmenlik sınavı 2022

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Özer, öğretmenlik ve başöğretmenlik hakkında da açıklama yaptı. Açıklamalarına ardından "Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?" sorusu merak edildi.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI 2022 NE ZAMAN?

Henüz uzman öğretmenlik sınav tarihi açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Özer, “7 bin 354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. Cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız” dedi. Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Bir eğitim sisteminin öğretmeni kadar güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Özer, "Bunu bir basamak daha yukarıya taşıyoruz. Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür. Onun için bu dönemde nasıl okul öncesi ve mesleki eğitime ağırlık verdiysek üçüncü ağırlık verdiğimiz en kritik alan öğretmenlerimizin kişisel gelişimleri ve girişimleri. Bakın yıllardan beri hayal edilen 60 yıldan beri, 7. Milli Eğitim Şurası'ndan itibaren sürekli dile getirilen öğretmenlere has bir kanunun olması Allah'a şükür bize nasip oldu. 14 Şubat 2022 yılında 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. İlk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu. Yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıklar son aşamaya geldi. Tüm STK'lardan, tüm eğitim paydaşlarından görüşler aldık. İnşallah cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız" dedi.

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