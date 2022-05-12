Uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yapılan düzenleme ile aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer açıklamasında sınav takvimi hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da katıldığı Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'nin açılış konuşmasında Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına ilişkin süreci değerlendirdi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve yönetmeliğin öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Özer şöyle dedi: "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız. 2022 yılı bitmeden süreci nihayetlendireceğiz ve inşallah eğitim sistemimizde devasa sayıda uzman ve başöğretmenlerimizin olduğu, sürekli kişisel gelişimin mesleki gelişimin tartışıldığı, iyi uygulamaların konuşulduğu bir eğitim ekosistemi oluşturulmasıyla ilgili çok önemli bir süreç başlamış olacak."

Uzman öğretmen nedir?

Uzman öğretmen sıfatı kazanabilmek için öğretmenlerin 10 yıllık meslek hayatını doldurmuş olmaları gerekecek. Yüksek lisans yapan öğretmenler de bu sıfatı elde edebilecek.