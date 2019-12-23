ÖZGÜN HABERLER

Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu

Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdari Hizmetleri sınıfından 8’inci dereceli kadrolara atama yapmak üzere sosyal bilim alanında eğitim veren ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde belirtilen fakültelerden mezun olanlar arasından yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınavla toplam 8 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müfettiş yardımcısı alınacak.

Müfettiş yardımcısı alınacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 8 Şubat 2020 tarihinde Cumartesi günü Ankara’da, sözlü sınav ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 132/B, Eti Mah.Tandoğan/Çankaya-ANKARA adresinde yapılacak.

Ayrıntılı ilan metni için tıklayınız.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sinek küçüktür ama mide bulandırır
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        FLAŞ

        #title#

        #spot#
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.