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Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu
Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdari Hizmetleri sınıfından 8’inci dereceli kadrolara atama yapmak üzere sosyal bilim alanında eğitim veren ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde belirtilen fakültelerden mezun olanlar arasından yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınavla toplam 8 Müfettiş Yardımcısı alınacak.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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