Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu

Giriş sınavının yazılı bölümü 8 Şubat 2020 tarihinde Cumartesi günü Ankara’da, sözlü sınav ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 132/B, Eti Mah.Tandoğan/Çankaya-ANKARA adresinde yapılacak.

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