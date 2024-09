İHA'ya konuşan Doç. Dr. İlhan Sağsen, "Çok üzücü bir durum öncelikle onu söyleyelim. Çünkü Bolu'nun can damarı bir su kaynağı. Hem sulama açısından hem de evsel kullanım açısından son derece kritik Bolu için. Ben 2001'den itibaren gözlemlediğim kadarıyla aslında bu yıl ilk defa böyle bir su seviyesiyle karşı karşıyayız. Her sene aslında belli bir su çekilmesi gerçekleşiyor. Çünkü takdir edersiniz ki yaz ayları yağışın en az olduğu aylar olduğu için kullanıma da bağlı olarak belli bir azalma normal. Fakat bu ekstrem bir durum. Aslında bunun sonucunu daha doğrusu nedenini bir noktada hem iklim değişikliği üzerinden okumak gerekir hem de kış ayının aslında çok da yağışlı geçmemesinden okumamız gerekir. Şimdi Bolu'da bir yeni normal oluştu, çok ılıman geçiyor. Kışlar çok fazla kar yağmayan kışlar ve ani yağışların olması aslında belki 1-2 ayda yağacak olan yağmurların bir anda yarım saat içerisinde yağması aslında hiç verimli bir durum değil. Çünkü bu tür yağışlar yüzeysel olarak yağıp toprağın emmesine bile müsaade etmeden kayıp gidiyor. Dolayısıyla seller yaşıyoruz. Bu noktada çok fazla yağmur yağıyormuş gibi görünüyor zaman zaman ama genel itibariyle sağlıklı bir durum değil. Yani daha çok karın yağıp yeraltı su kaynaklarının beslenmesi gerekiyor ki bu hem tarım açısından önemli hem de bu tür can alıcı su kaynaklarının beslenmesi açısından son derece önemli" dedi.