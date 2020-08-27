Vakıflar Genel Müdürlüğü 16 Sözleşmeli Personel alacak

Başvurular 24 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr internet adresinde yayınlanacak başvuru formu doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.
İlanla alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.
Başvurular 24 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr internet adresinde yayınlanacak başvuru formu doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.
İlanla alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum