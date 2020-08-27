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Vakıflar Genel Müdürlüğü 16 Sözleşmeli Personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında ayrıntıları aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 16 adet sözleşmeli personel alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak

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