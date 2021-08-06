Özgün Meteorolojiden Van için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji'den Van için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den Van için 'kuvvetli yağış' uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Van'da bu akşam sağanak beklendiği; ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. İşte 5 günlük Van hava durumu.

Haber Merkezi DHA
VAN HAVA DURUMU: Meteorolojiden Van için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den Van için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğü, kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

Van'ın güneyi ve doğusundaki Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı; bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara’nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege’de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

Antalya: Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 38

Samsun: Parçalı bulutlu 32

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 41

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