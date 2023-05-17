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Van Seçim Sonuçları 2023 - Seçim Sonucu Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

2023 Van seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 707.861 seçmenin olduğu Van’da 2.294 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 556.549 oyun 536.739’u geçerli sayıldı. Van’da seçime katılım oranı % 90,8 oldu. Seçim sonuçlarına göre Van’da kazanan 8 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Van'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Van milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Van seçim sonuçlarına göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları.

14:56 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Van seçim sonuçları

Van seçim sonuçları

Van seçim sonuçları,
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Van’da seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Van seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Van seçim sonuçları,
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Van 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

na göre % 62.3 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken Van Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 35,6 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Van’da aldığı oy oranı ise % 1.8 oldu.

Van milletvekili seçim sonuçları 2023

na göre Yeşil Sol Parti oyların % 52.9’unu alırken AK Parti % 26.1 oranında oya sahip oldu. Van’da CHP % 8.7, MHP % 5.1, Yeniden Refah Partisi % 3.1 oranında oy aldı.

Van’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

  1. Pervin Buldan Yeşil Sol Parti
  2. Zülküf Uçar Yeşil Sol Parti
  3. Gülcan Kaçmaz Sayyiğit Yeşil Sol Parti
  4. Sinan Çiftyürek Yeşil Sol Parti
  5. Gülderen Varli Yeşil Sol Parti
  6. Mahmut Dindar Yeşil Sol Parti
  7. Burhan Kayatürk AK Parti
  8. Kayhan Türkmenoğlu AK Parti

AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 BURHAN KAYATÜRK

2 KAYHAN TÜRKMENOĞLU

3 ABDULAHAT ARVAS

4 AZAD KARTAL

5 SELMA BİÇEK

6 MUHAMMED ÇALAĞAN

7 ÖMER FARUK KARAKURT

8 MUHAMMED AFFAN ORHAN

CHP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SERACETTİN BEDİRHANOĞLU

2 ERCAN ÇİÇEK

3 AZİZ ÖREK

4 MUHLİS ORHAN

5 MERAL AYHAN

6 NURTEN TAŞ

7 SÜLEYMAN KUŞMAN

8 MEHMET KAVAL

MHP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 YAHYA CANCAN

2 AYHAN KAHRAMAN

3 FATİH ŞAHİN

4 ABDULSELAM ARVAS

5 SUNULLAH KELEŞ

6 ABDULHAKAN ÜÇDA

7 ABDULAZİZ GÜLBAY

8 SERPİL ALAN TAŞKIRAN

YEŞİL SOL PARTİ (YSP) VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 PERVİN BULDAN

2 ZÜLKÜF UÇAR

3 GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT

4 SİNAN ÇİFTYÜREK

5 GÜLDEREN VARLİ

6 MAHMUT DİNDAR

7 HAVİN KİYE

8 TAYLAN ERTAŞ

11 ÖZLEM PARLAK

MEMLEKET PARTİSİ VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 HALUK TERZİOĞLU

2 MEHMET VEYSİ METİN

3 HİDAYET ERDOĞAN

4 NEVZAT KOÇ

5 YUNUS ACAR

6 AZMİ ERTEK

7 CENGİZ DURĞUN

8 EMİRCAN AVCI

2018 Van Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Van seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 58,4’ünüi alırken, Van Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 35,4’ünü aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 4,5’ini, Meral Akşener ise oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 Van milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Van oy oranı % 34,8 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 4,7’sini aldı. CHP ve İYİ Parti Van’da milletvekili çıkaramadı. HDP Van’da 5 milletvekili çıkardı.

2018 Van'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. HDP % 59,3
  2. AK Parti % 31,8
  3. MHP % 3,1
  4. CHP % 2,6
  5. İYİ Parti % 1,3

Van kaç milletvekili çıkarıyor?

2023 milletvekili seçimlerinde Van’dan tam 8 milletvekili çıkacak.

218 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonucuna göre AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Van'ın ilçeleri hangileri?

Van’da seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle; Edremit, İpekyolu, Tuşba, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray.

Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

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Diyarbakır seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Diyarbakır seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Diyarbakır seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Diyarbakır milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Diyarbakır ittifak seçim sonuçları Kayapınar, Bağlara, Yenişehir, Ergani, Bismil, Sur, Silvan, Çınar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Diyarbakır milletvekili dağılımı.


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