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Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılıyor: Başvurular başladı mı, şartlar neler?

Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılıyor: Başvurular başladı mı, şartlar neler?

13:0222/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
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Vatandaşlık maaşına nasıl başvurulur? Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?
Vatandaşlık maaşına nasıl başvurulur? Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?

Türkiye'de, SGK tarafından aylık olarak ödenen emekli maaşları, işsizlik maaşları, doğum yardımları, engelli maaşları gibi birçok sosyal yardım hizmeti verilmekte. Aile Destek Programı kapsamında şimde de vatandaşlık maaş ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Derya Yanık, genel seçimleri öncesi ihtiyaç sahibi kişilere vatandaşlık maaşı verileceğini duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş vatandaşlık maaşına ilişkin, “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız." dedi. Peki vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor? Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Vatandaşlık maaşı başvurusu
ne zaman, başvurular başladı mı merak konusu. Vatandaşlık maaşı, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen aylık bir ödemedir. Bu ödeme, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasına ve sosyal refah seviyesinin yükselmesine yardımcı olmak amacıyla yapılmaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız. Türkiye'de, Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'ni uygulayacağız. Geçici Koruyucu Aile Programı'nı hayata geçireceğiz." dedi. İşte
vatandaşlık maaşı
na ilişkin detaylar.

Vatandaşlık maaşı verilecek mi?

Vatandaşlık maaşı
ile ilgili merak edilenler Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Derya Yanık'ın açıklamalarıyla ortaya çıkmaya başlamıştı. Derya Yanık, vatandaşlık maaş ödemesine ilişkin, “Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var.” demişti. Peki, Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek? İşte, Bakan Derya Yanık'ın konuyla ilgili verdiği detaylar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile bazlı vatandaşlık maaşı verilecek

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gelir tamamlayıcı aile destek sistemini hayata geçireceklerini açıkladı. Bu kapsamda 'Aile bazlı vatandaşlık maaşı' uygulamasını başlatacaklarını vurgulayan Göktaş, ev hanımlarının emekliliğine de destek sağlayacaklarını kaydetti. Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ni hayata geçireceklerini de ifade eden Göktaş, şöyle devam etti: “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı’yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız.

Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alır?

Vatandaşlık maaşı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara önemli bir destek sağlamaktadır.
Bu ödeme, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasına ve sosyal refah seviyesinin yükselmesine yardımcı olmaktadır. Vatandaşlık maaşı, hane başına gelire göre belirlenmektedir. Hane geliri asgari ücretin üçte ikisinin altında olan aileler, vatandaşlık maaşı almaya hak kazanmaktadır. Vatandaşlık maaşı, hanedeki kişi sayısına göre de değişmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Vatandaşlık maaşı hakkında yapılan açıklamaları şöyle olmuştu: "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."

Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek? Aile Destek Programı vatandaşlık parası kime verilecek?

Derya Yanık açıklamalarına şu sözlerle devam etmişti:"Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız."

Aile Destek Programı Paketi nedir?

Aile Destek Paketi, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere aylık olarak yapılan bir yardımdır.

Aile destek yardımı ne kadar?

Bu yardım, hanedeki kişi başına düşen gelire göre belirlenir ve 850 TL ile 1.250 TL arasında değişir.

Aile Destek Paketi'ne başvuru nasıl, nereden yapılır?

Aile Destek Paketi'ne başvuru yapmak için, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Aile destek yardımı başvurusu için istenen belgeler neler?

Başvuruda, ailenin gelir durumunu gösteren belgeler ve nüfus kayıt örneği gibi belgeler istenmektedir. Aile Destek Paketi'nden yararlanmak için, hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekmektedir.

Aile Destek Paketi yardımı kime verilir?

Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere maddi olarak destek olmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla verilmektedir.

Vatandaşlık maaşı alma şartları neler?

Vatandaşlık maaşından yararlanmanın şartları şunlardır:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  2. Hane gelirinin asgari ücretin üçte ikisinin altında olması
  3. Hanede yaşayan kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması
  4. Hanede yaşayan kişilerin herhangi birinin çalışmıyor olması

Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlık maaşı başvurusu, e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılabilmektedir.

e-Devlet üzerinden başvuru yapmak için:

e-Devlet'e giriş yapın.

"
Sosyal Hizmetler
" sekmesine tıklayın.
"
Aile Destek Programı
" başlığına tıklayın.
"
Başvuru Yap
" butonuna tıklayın.

Başvuru formunu doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapmak için:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il veya ilçe müdürlüğüne gidin.

"
Aile Destek Programı
" başvuru formunu doldurun.
Başvuru formu
nu ve gerekli belgeleri teslim edin.

Vatandaşlık maaşı başvurusu için gerekli belgeler neler?

Vatandaşlık maaşı başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

  • Kimlik belgesi
  • Hane geliri belgesi
  • Aile nüfus kayıt örneği
  • Çalışmıyor olduğunu gösteren belge (çalışanlar için)
  • Engelli raporu (engelli vatandaşlar için)
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