Türkiye'de, SGK tarafından aylık olarak ödenen emekli maaşları, işsizlik maaşları, doğum yardımları, engelli maaşları gibi birçok sosyal yardım hizmeti verilmekte. Aile Destek Programı kapsamında şimde de vatandaşlık maaş ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Derya Yanık, genel seçimleri öncesi ihtiyaç sahibi kişilere vatandaşlık maaşı verileceğini duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş vatandaşlık maaşına ilişkin, “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız." dedi. Peki vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor? Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Vatandaşlık maaşı verilecek mi?
Aile bazlı vatandaşlık maaşı verilecek
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gelir tamamlayıcı aile destek sistemini hayata geçireceklerini açıkladı. Bu kapsamda 'Aile bazlı vatandaşlık maaşı' uygulamasını başlatacaklarını vurgulayan Göktaş, ev hanımlarının emekliliğine de destek sağlayacaklarını kaydetti. Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ni hayata geçireceklerini de ifade eden Göktaş, şöyle devam etti: “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı’yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız.
Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alır?
Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Vatandaşlık maaşı hakkında yapılan açıklamaları şöyle olmuştu: "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."
Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek? Aile Destek Programı vatandaşlık parası kime verilecek?
Derya Yanık açıklamalarına şu sözlerle devam etmişti:"Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız."
Aile Destek Programı Paketi nedir?
Aile Destek Paketi, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere aylık olarak yapılan bir yardımdır.
Aile destek yardımı ne kadar?
Bu yardım, hanedeki kişi başına düşen gelire göre belirlenir ve 850 TL ile 1.250 TL arasında değişir.
Aile Destek Paketi'ne başvuru nasıl, nereden yapılır?
Aile Destek Paketi'ne başvuru yapmak için, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.
Aile destek yardımı başvurusu için istenen belgeler neler?
Başvuruda, ailenin gelir durumunu gösteren belgeler ve nüfus kayıt örneği gibi belgeler istenmektedir. Aile Destek Paketi'nden yararlanmak için, hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekmektedir.
Aile Destek Paketi yardımı kime verilir?
Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere maddi olarak destek olmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla verilmektedir.
Vatandaşlık maaşı alma şartları neler?
Vatandaşlık maaşından yararlanmanın şartları şunlardır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Hane gelirinin asgari ücretin üçte ikisinin altında olması
- Hanede yaşayan kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması
- Hanede yaşayan kişilerin herhangi birinin çalışmıyor olması
Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Vatandaşlık maaşı başvurusu, e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılabilmektedir.
e-Devlet üzerinden başvuru yapmak için:
e-Devlet'e giriş yapın.
Başvuru formunu doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il veya ilçe müdürlüğüne gidin.
Vatandaşlık maaşı başvurusu için gerekli belgeler neler?
Vatandaşlık maaşı başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:
- Kimlik belgesi
- Hane geliri belgesi
- Aile nüfus kayıt örneği
- Çalışmıyor olduğunu gösteren belge (çalışanlar için)
- Engelli raporu (engelli vatandaşlar için)