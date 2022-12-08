EYT'liler Vedat Bilgin'in o açıklamasına kilitlendi: EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin şartlar netleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'deki yaş sınırına ilişkin sorulara "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT açıklamasını ne zaman saat kaçta yapacak?

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülecek. 11:00'de başlayan bütçe görüşmelerinin akşam saat 18:00-19:00 gibi sona ermesi bekleniyor. Bakan Bilgin'in EYT yaş sınırı olacak mı sorusuna yanıt vermesi bekleniyor.

Kadınlarda ve erkeklerde EYT yaş sınırı kaç?

EYT düzenlemesinde sona yaklaşılırken Beştepe'de önceki gün önemli bir toplantı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Toplantıda, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da yer aldı.

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İki bakan geçen hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti. Toplantıda 'EYT'de yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir' görüşü çıktı. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündeme geldi.

Düzenlemeden 2 milyon kişinin yararlanacağı, bunlardan 300 bininin kamuda, 1 milyon 700 bininin ise özel sektörde çalıştığı belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumunun sadece 700 bin kişinin emekliliğini kaldırabileceği yönünde bir rapor sunuldu. 2 milyona yakın kişinin bir anda emekli olmasının bütçe üzerinde çok ağır bir yük yaratacağı ifade edildi. Bu gerekçelerle yaş sınırı gündeme getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki açıklamalarında yaş sınırı olmayacağını söylemişti. Bilgin, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini dolduran ve 5 bin prim günün tamamlayanların düzenlemeden yararlanacağını açıklamıştı.

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EYT yasasında neler var?

EYT düzenlemesi nedir, içeriğinde neler var?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiriyor. Bu tarihte yasanın çıkması sonrasında emeklilik için yaş şartı getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti.

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