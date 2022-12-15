VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü

VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları son bulmuştu. Öğrencilerin gözü ise burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 2022-2023 VGM burs sonuçları açıklandı mı? İşte son durum...

VGM'DEN BURS SONUÇLARI AÇIKLAMASI

01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

VGM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Burs başvuru sonuçları T.C. kimlik numarası ad, soy ad, doğum tarihi ve baba adıyla birlikte görüntülenebiliyor.

2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada " 2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadeleri kullanıldı.

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VGM Yükseköğrenim burs ödemeleri ön lisans veya lisans programı öğrencileri için bir eğitim döneminde Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 8 ay boyunca yatırılır.

VGM BURS ÖDEME TAKVİMİ

VGM burs ödmeleri bir eğitim döneminde Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında hesaplara ödeniyor.

📌 ORTAÖĞRENİM BURSLARIMIZ AÇIKLANDI …



2022-2023 Eğitim - Öğretim yılında tüm öğrencilerimize sağlık ve başarı dileriz.https://t.co/FVUY1ZCeun pic.twitter.com/3sVS43Gtt9 — VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@VakiflarGM) December 13, 2022