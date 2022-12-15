Özgün VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü
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VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere verilen destek ödemesi başvuruları tamamlandı. Öğrencilerin gündeminde şimdi VGM burs sonuçları yer alıyor. 2022-2023 VGM burs başvuru sonuçları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak olup gözler resmi açıklamalara çevrildi. VGM'den burs sonuçları açıklaması geldi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman hangi tarihte açıklanacak? İşte 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçlarına ilişkin son bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
VGM BURS SONUCU SORGULAMA: Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçları nasıl öğrenilecek?
VGM bursu

VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları son bulmuştu. Öğrencilerin gözü ise burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 2022-2023 VGM burs sonuçları açıklandı mı? İşte son durum...

VGM'DEN BURS SONUÇLARI AÇIKLAMASI

01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

VGM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Burs başvuru sonuçları T.C. kimlik numarası ad, soy ad, doğum tarihi ve baba adıyla birlikte görüntülenebiliyor.

2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada " 2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadeleri kullanıldı.

VGM Yükseköğrenim burs ödemeleri ön lisans veya lisans programı öğrencileri için bir eğitim döneminde Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 8 ay boyunca yatırılır.

VGM BURS ÖDEME TAKVİMİ

VGM burs ödmeleri bir eğitim döneminde Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında hesaplara ödeniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim bursu ne kadar, kaç lira ödenecek?
ÖZGÜN
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim bursu ne kadar, kaç lira ödenecek?

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