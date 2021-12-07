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VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

VGM ortaöğretim burs sonuçlarının 4 Aralık Cumartesi günü açıklanmasının ardından VGM üniversite burs başvuru sonuçları merak kazandı. Üniversite öğrencilerinin başvuru yaptığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs başvuru sonuçları tarihi araştırılıyor. VGM yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı? VGM üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
vgm üniversite

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortaöğretim burs başvuruları sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandıç Gözler şimdi VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçlarında... VGM yükseköğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM, 16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacağını duyurdu. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitesi üzerinden açıklanacak ve konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Bunun yanında 16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları VGM internet sitesi üzerinden açıklanacak.

2022 VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 4 Aralık Cumartesi günü resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruyla 2022 VGM Ortaöğretim burs sonuçlarını açıkladığını duyurdu. 2021-2022 eğitim yılı ortaöğrenim burs başvurusu yapan öğrenciler başvuru sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

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