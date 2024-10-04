"VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM 2024 burs başvuru ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl belirlenen tarihler arasında burs başvurularını alıyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları farklı tarihlerde alınıyor. Peki VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM 2024 burs başvuru ekranı açıldı mı?

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU TARİHİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

VGM'den yapılan açıklamada; ""2024 – 2025 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başlamıştır. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerimiz belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2024 yılı için henüz kesinleşmemiştir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır. 2024-2025 eğitim yılı eğitim yardımı/burs başvuruları aşağıda belirtilen tarihlerde alınacak olup burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." denildi.

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Geçtiğimiz dönem ortaöğrenim burs başvuruları 1-31 Ekim tarihlerinde alınmıştı.

Yükseköğrenim burs başvuruları da 20-31 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşmişti.

2024-2025 burs başvurularının benzer şekilde ekim ayının ortasında paylaşılması bekleniyor.

BURSLAR NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Aşağıda belirtilen avantajlar nedeniyle ikamet ettiğiniz ilçede Vakıf Katılım Bankası Şubesi varsa öğrenci adına Vakıf Katılım Bankasından hesap açılması önerilir. Ancak yakınınızda Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunmuyorsa herhangi bir kamu bankasından da öğrenci adına hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.