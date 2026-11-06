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10:38, 06/11/2026, Cuma

75 yaşındaki Güllü teyzenin bitmeyen sel çilesi: Her yağmurda aynı mücadeleyi veriyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Güllü Karahanlı, her şiddetli yağmurda evini ve serasını sel sularından korumak için mücadele ediyor. Bu kez de eline aldığı keserle suyun önünü açmaya çalışan yaşlı kadın, güçlü akıntı nedeniyle ayakta duramayınca emekleyerek ilerledi. Tehlikeli anları anlatan Karahanlı, "Her sene kuvvetli yağmur yağdığında bu mücadeleyi yapıyorum" dedi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Bezgede Mahallesi'nde sele neden oldu. Yaşanan su baskınında, 75 yaşındaki Güllü Karahanlı'nın evini ve serasını korumak için verdiği mücadele kameralara yansıdı.

Her şiddetli yağışta aynı sorunla karşılaştığını belirten Karahanlı, eline aldığı keserle sel sularının önünü tıkayan birikintileri temizlemeye çalıştı. Güçlü akıntıda ayakta durmakta zorlanan yaşlı kadın, emekleyerek ilerlemek zorunda kaldı.

‘HER YAĞMURDA AYNI MÜCADELEYİ VERİYORUM’

Yaşadığı zorluğun yıllardır tekrarlandığını anlatan Güllü Karahanlı,
"Her yıl yağmurda evimin önünde sel oluyor ve ben de her sene kuvvetli yağmur yağdığında bu mücadeleyi yapıyorum. Akıntı sırasında suyun önü kapanınca bu şekilde açmak gerekiyor. Ayakta durmakta zorlandığım için emekleyerek suyun önünü kesen pislikleri temizledim"
dedi.

SEL ALIR GÖTÜRÜR SENİ’ DİYE UYARDILAR

Sel sularının ortasında mücadele ettiği sırada çevredekilerin kendisini uyardığını söyleyen Karahanlı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bu sırada karşıdan bir çocuk 'Hacı teyze, sel alır götürür seni' dedi ama ben de 'Allah'ın verdiği afet, elhamdülillah kaldırırım' dedim."

Uyarılara rağmen bir süre daha suyun önünü açmaya çalıştığını belirten yaşlı kadın, geri dönmekte de güçlük çektiğini söyledi.

"Çocuğun 'Teyze uğraşma, geçemezsin' demesi üzerine bir süre daha uğraşıp direklerden tutunarak zor bela geri döndüm. Ayakkabım da suya kapılıp gitti."
Başlıklar :HatayYayladağıGüllü Karahanlı
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