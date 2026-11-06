75 yaşındaki Güllü teyzenin bitmeyen sel çilesi: Her yağmurda aynı mücadeleyi veriyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Bezgede Mahallesi'nde sele neden oldu. Yaşanan su baskınında, 75 yaşındaki Güllü Karahanlı'nın evini ve serasını korumak için verdiği mücadele kameralara yansıdı.
Her şiddetli yağışta aynı sorunla karşılaştığını belirten Karahanlı, eline aldığı keserle sel sularının önünü tıkayan birikintileri temizlemeye çalıştı. Güçlü akıntıda ayakta durmakta zorlanan yaşlı kadın, emekleyerek ilerlemek zorunda kaldı.
‘HER YAĞMURDA AYNI MÜCADELEYİ VERİYORUM’
SEL ALIR GÖTÜRÜR SENİ’ DİYE UYARDILAR
Sel sularının ortasında mücadele ettiği sırada çevredekilerin kendisini uyardığını söyleyen Karahanlı, yaşadıklarını şöyle anlattı:
Uyarılara rağmen bir süre daha suyun önünü açmaya çalıştığını belirten yaşlı kadın, geri dönmekte de güçlük çektiğini söyledi.
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