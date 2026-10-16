'Dövme yaptırmak günah' diyen Sivaslı dövmecinin sözleri gündem oldu
Sivas’ta dövme sanatçılığı yapan Burak Mesci, mesleğini sürdürmesine rağmen hayatı boyunca hiç dövme yaptırmadığını ve yaptırmayı düşünmediğini söyledi. Dövme sildirmek isteyenlerin sayısının arttığına dikkat çeken Mesci, özellikle sevgiliyken isim ve tarih yazdıranların ayrılık sonrasında pişmanlık yaşadığını belirtti. Mesci, “En önemli yaptırmama sebebim dövmenin günah olması” dedi.
BİR ANLIK HEVES, YILLAR SONRA PİŞMANLIK
Sivas’ta dövme sanatçısı olarak çalışan Burak Mesci, son dönemde dövme yaptırmak isteyenlerin yanı sıra mevcut dövmelerini sildirmek veya üzerini kapattırmak isteyenlerin de kendilerine başvurduğunu anlattı.
Bir anlık hevesle yaptırılan dövmelerin zamanla kişiye anlamsız gelebileceğini belirten Mesci, özellikle çiftlerin ilişkileri devam ederken birbirlerinin isimlerini veya ilişki tarihlerini vücutlarına işlettiklerini, ayrılık sonrasında ise bu dövmelerden kurtulmak istediklerini söyledi. Mesci, dövme yaptırmayı düşünenleri işlem öncesinde uyardıklarını ancak bu tavsiyelerin her zaman dikkate alınmadığını ifade etti.
‘SEVGİLİSİNİN ADINI YAZDIRIP SONRASINDA PİŞMAN OLUYORLAR’
Yakın zamanda evli bir müşterisinin de ayrılığının ardından dövmesini sildirmek için başvurduğunu anlatan Mesci, müşterilerine ileride pişman olabileceklerini hatırlattıklarını söyledi.
‘DÖVME GÜNAHTIR, BEN YAPTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM’
‘SİLDİRİLSE BİLE İZ KALABİLİR’
Dövme sildirme işlemlerinin de dikkatle yapılması gerektiğini belirten Mesci, bazı işlemler sonrasında ciltte iz kalabileceği uyarısında bulundu. Dövmenin üzerini başka bir tasarımla kapattırmanın da ek maliyet oluşturabileceğini söyledi.
Mesci, dövme yaptırmak veya sildirmek isteyenlerin güvenilir ve profesyonel hizmet sunan yerleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.
STERİL OLMAYAN ORTAM ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR
Dövmenin uygun hijyen koşulları sağlanmadan yapılmasının sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Mesci, özellikle merdiven altı işletmelerde veya arkadaş ortamında kontrolsüz şekilde yapılan işlemlere karşı uyardı. Mesci, steril olmayan ortamlarda dövme yaptırmanın enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıkların yayılması açısından risk oluşturabileceğini belirterek, işlem yaptıracak kişilerin hijyen koşullarını ve uygulayıcının yeterliliğini dikkate alması gerektiğini söyledi.