'Dövme yaptırmak günah' diyen Sivaslı dövmecinin sözleri gündem oldu

BİR ANLIK HEVES, YILLAR SONRA PİŞMANLIK

Sivas’ta dövme sanatçısı olarak çalışan Burak Mesci, son dönemde dövme yaptırmak isteyenlerin yanı sıra mevcut dövmelerini sildirmek veya üzerini kapattırmak isteyenlerin de kendilerine başvurduğunu anlattı.

Bir anlık hevesle yaptırılan dövmelerin zamanla kişiye anlamsız gelebileceğini belirten Mesci, özellikle çiftlerin ilişkileri devam ederken birbirlerinin isimlerini veya ilişki tarihlerini vücutlarına işlettiklerini, ayrılık sonrasında ise bu dövmelerden kurtulmak istediklerini söyledi. Mesci, dövme yaptırmayı düşünenleri işlem öncesinde uyardıklarını ancak bu tavsiyelerin her zaman dikkate alınmadığını ifade etti.

‘SEVGİLİSİNİN ADINI YAZDIRIP SONRASINDA PİŞMAN OLUYORLAR’

Dövme sildirme işlemlerindeki artışın nedenlerinden birinin kötü yapılan dövmeler olduğunu belirten Mesci, ilişkiler sona erdiğinde isim ve tarih içeren dövmelerin de sorun haline gelebildiğini dile getirdi. Mesci, “Özellikle şu an sevgililerin adını, ilişki tarihini yazdıranların sayısı çok arttı. Herhangi bir ayrılıkta, olumsuz durumda geri sildirmek istiyorlar. Gençler daha çok dövme yaptırıyor, sevgilisinin adını yazdırıp sonrasında pişmanlık yaşıyorlar” diye konuştu.

Yakın zamanda evli bir müşterisinin de ayrılığının ardından dövmesini sildirmek için başvurduğunu anlatan Mesci, müşterilerine ileride pişman olabileceklerini hatırlattıklarını söyledi.

‘DÖVME GÜNAHTIR, BEN YAPTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM’

Dövme sanatçısı olmasına rağmen kendisinin hiç dövme yaptırmadığını vurgulayan Mesci, bu kararında dini inancının ve mesleği sırasında tanık olduğu pişmanlıkların etkili olduğunu belirtti. Mesci, “ Dövme günahtır, ben günah olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda çok çabuk sıkılan birisiyim. İstesem istediğim kadar dövme yaptırabilirim. Ama biliyorum ki dövme bağımlılık yapıyor. Dövme yaptırdıktan sonra daha çok istiyorsun. Sonrasında vücudunda birçok yerde dövme oluyor. Bunun kötü bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Genelde yaptıranlar pişman oluyorlar, pişman olanları gördükçe ben de yaptırmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

‘SİLDİRİLSE BİLE İZ KALABİLİR’

Dövme sildirme işlemlerinin de dikkatle yapılması gerektiğini belirten Mesci, bazı işlemler sonrasında ciltte iz kalabileceği uyarısında bulundu. Dövmenin üzerini başka bir tasarımla kapattırmanın da ek maliyet oluşturabileceğini söyledi.

Mesci, dövme yaptırmak veya sildirmek isteyenlerin güvenilir ve profesyonel hizmet sunan yerleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

STERİL OLMAYAN ORTAM ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Dövmenin uygun hijyen koşulları sağlanmadan yapılmasının sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Mesci, özellikle merdiven altı işletmelerde veya arkadaş ortamında kontrolsüz şekilde yapılan işlemlere karşı uyardı. Mesci, steril olmayan ortamlarda dövme yaptırmanın enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıkların yayılması açısından risk oluşturabileceğini belirterek, işlem yaptıracak kişilerin hijyen koşullarını ve uygulayıcının yeterliliğini dikkate alması gerektiğini söyledi.