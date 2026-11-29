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Gaziantep Basketbol ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesinde spor salonunda duygu dolu anlar yaşandı. Müsabakanın başlamasına dakikalar kala, Gazze ’de yaşananlara ve bölgedeki çocukların durumuna dikkat çekmek amacıyla tribünlerden sahaya oyuncaklar ve kıyafetler atıldı.

Gaziantep Basketbol ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesinde spor salonunda duygu dolu anlar yaşandı. Müsabakanın başlamasına dakikalar kala, Gazze’de yaşananlara ve bölgedeki çocukların durumuna dikkat çekmek amacıyla tribünlerden sahaya oyuncaklar ve kıyafetler atıldı.

Hem tribünlerden hem de sahadan verilen Gazze’ye dayanışma mesajı salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Parkenin oyuncak ve kıyafetlerle dolduğu o anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olarak geniş kesimlerin takdirini topladı.

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GAZZE’DEKİ KATLİAMDA YAKLAŞIK 22 BİN ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze’deki resmi makamların ve uluslararası kuruluşların paylaştığı verilere göre, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 790’a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin yaklaşık 22 binini çocuklar oluşturdu. Toplam can kaybının yaklaşık yüzde 30’una denk gelen çocuk ölümlerinin yanı sıra saldırılarda 45 bin 500’den fazla çocuk yaralandı, 1000’den fazla çocuk ise uzuv kaybı yaşadı.

SÖZDE ATEŞKES SÜRECİNDE DE ÇOCUK ÖLÜMLERİ DEVAM ETTİ

Gazze’de 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırıları ve ihlalleri devam etti. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 1720 Filistinli hayatını kaybederken, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ateşkes sürecinin ilk aylarında dahi 260’tan fazla çocuğun öldürüldüğünü, 400 çocuğun yaralandığını bildirdi. Kasım 2026 başından itibaren düzenlenen saldırılarda da çok sayıda çocuk yaşamını yitirdi.

ÇOCUKLAR AÇLIK, HASTALIK VE AĞIR KIŞ ŞARTLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Bombardımanların yanı sıra abluka ve insani yardımların kısıtlanması nedeniyle Gazze’deki çocuklar çok boyutlu bir insani krizle karşı karşıya bulunuyor.

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Bölgede uygulanan kısıtlamalar nedeniyle 150’den fazla çocuk doğrudan açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybetti. On binlerce çocuk akut yetersiz beslenme tedavisi görürken, 200 binden fazla çocuğun acil beslenme desteğine ihtiyaç duyduğu bildiriliyor.

UNICEF verilerine göre Gazze’de 58 binden fazla çocuk annesini, babasını veya her iki ebeveynini birden kaybederek ailesiz kaldı.

Okulların büyük çoğunluğunun yıkılması veya hasar görmesi nedeniyle 700 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum kalırken, sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesi sebebiyle acil tıbbi tahliye bekleyen binlerce hasta ve yaralı çocuğun hayatı risk altında bulunuyor.