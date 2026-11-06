Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

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Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen 3 aylık çalışma tamamlandı. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen 11 şüphelinin yakalanması için 4 Kasım'da operasyon düzenlendi. Iğdır, Denizli, Amasya ve Bayburt'ta 11 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma sürecinde ve operasyon günü yapılan aramalarda 22 gram esrar, 86 gram metamfetamin, 16 adet Lyrica ve 1 adet PGN 300 ibareli sentetik ecza, 1 hassas terazi, uyuşturucu kullanımında kullanılan çok sayıda aparat ile 11 cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 27 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi uyarınca uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı.

10 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 10'u, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.