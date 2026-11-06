Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Siyasi tutuklu değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarının durumuna ilişkin soruları yanıtladı.
Sunucunun yönelttiği sorular ve kamuoyundaki tartışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, tutuklu belediye başkanlarının hukuki durumunun siyasi bir arka plana dayanmadığını savundu. Kendisine yöneltilen fikre katıldığını belirten Kılıçdaroğlu,
"Elbette aynı fikirdeyim. Tutuklanma gerekçeleri siyasi düşüncesinden ötürü değil, siyasi söyleminden ötürü değil. Başka nedenlerle tutuklandı ve başka nedenlerle yargılanıyor"ifadelerini kullandı.
Açıklamalarını tek bir isimle sınırlandırmadığını ve genel duruma dikkat çektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben sadece Ekrem Bey için demiyorum. Diğer belediye başkanları da siyasi nedenlerle tutuklanmadılar."
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