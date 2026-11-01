Kocaeli'de genç hafıza DHBT sınavında takke engeli

SINAV GÖREVLİSİNDEN GENÇ HAFIZA TAKKE ENGELİ

Kocaeli Cahit Elginkan Anadolu Lisesi'nde 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı öncesinde takke tartışması yaşandı. Sınava siyah takkesiyle gelen genç hafız, okul girişinde görevlinin engeliyle karşılaştı. Görevli, takkesini çıkarmadan sınava giremeyeceğini söyledi. Daha önce aynı takkeyle KPSS ve açık lise sınavlarına katıldığını belirten genç hafız, uygulamanın neden değiştiğini sorguladı. Yaşanan tartışmanın ardından takkesini çıkarmak zorunda kalan genç, sınav binasına takkesiz şekilde girdi.

“BEN ALMIYORUM SENİ” DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayımladığı videoda anlatan genç hafız, görevlinin kendisine “Niye inat ediyorsun?” diyerek çıkıştığını ve “Ben almıyorum” ifadelerini kullandığını aktardı. Önceki sınavlarda aynı takkeyle herhangi bir sorun yaşamadığını dile getiren genç, görevlinin bu tutumunun gerekçesini açıklamasını istedi.

YETKİLİLERE İNCELEME ÇAĞRISI

Görevlinin tavrının takke ve sarığa yönelik düşmanlıktan kaynaklandığını savunan genç hafız, yaşananlara tepki gösterdi. Yetkililerden olayın araştırılmasını ve sorumlu kişi hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Olayla ilgili yetkili kurumlardan henüz bir açıklama yapılmadı.