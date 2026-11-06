Muş'ta yaşlı amcadan kuyumcuya bastonlu soygun şakası: O anlar herkesi güldürdü

Muş'ta bir kuyumcuda yaşanan olay, ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı. Altın almak için iş yerine gelen yaşlı bir adam, kuyumcunun diğer müşterilerle ilgilenmesi üzerine sıra beklemeye başladı.
Yaşlı adamın altın almak istediğini söylemesinin ardından kuyumcu, önünde başka müşteriler bulunduğunu belirterek biraz beklemesini istedi.
‘KALDIR ELLERİNİ, BU BİR SOYGUNDUR’
İkili arasında yaşanan eğlenceli anlar, dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şakanın ardından yaşlı müşterisiyle ilgilenen kuyumcu, istediği altını kendisine verdi. Bastonlu soygun şakası ise geride tebessüm ettiren görüntüler bıraktı.
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