22:11, 12/10/2026, Pazartesi
Nedim Şener’den Mekke İttifakı yorumu: ABD bölgedeki güvenlik rolünü Türkiye’ye devrediyor
Gazeteci Nedim Şener, Mekke İttifakı'nın ABD’nin Orta Doğu programının bir parçası olarak sunulmasına karşı çıkarak Washington’ın bölgedeki rolüne dikkat çekti. TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında konuşan Şener, “ABD artık güvenlik mimarisini kuramıyor ve bunu Türkiye’ye terk ediyor” ifadelerini kullandı. ABD’nin imkânı olması halinde İran’ın Suudi Arabistan’a yönelik saldırısını önleyebileceğini belirten Şener, “Ancak bugün şartlar değişti” dedi.
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