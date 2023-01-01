A Milli Futbol Takımı’nda Stefan Kuntz dönemi sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, son maçlarda alınan kötü sonuçlar ve milli futbolcular hakkında söylediği bazı sözler nedeniyle Alman hocanın görevine son verme konusunda görüş birliğine vardı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

A MİLLİ TAKIMIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ile yolları ayırma kararı aldı. DHA'nın haberine göre TFF Yönetimi, Alman teknik adamı arayarak kararı bildirdi.

A Milli Takımımız, geçtiğimiz hafta EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile 1-1 berabere kalmış, ardından da Japonya'ya hazırlık maçında 4-2 mağlup olmuştu. Bu sonuçların ardından eleştiri okları Stefan Kuntz'a yönelmişti.

A Milli takımda Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından yerli ve yabancı teknik adamlar TFF’nin gündeminde bulunuyor.

Fanatik’te yer alan habere göre Stefan Kuntz’un yerine en güçlü aday geçtiğimiz sezon Adana Demirspor’u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella.

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 tarihinde Pomigliano d'Arco, Campania’da dünyaya geldi. Futbol hayatına o zamanlar İtalya'nın 3. Ligi'nde oynayan Empoli'de başladı. 1996 yılında Serie B'de oynayan Genoa'ya geçti. Gittiği ilk sezonda attığı 21 gol Serie A kulüplerinden Sampdoria'ya transfer olmasını sağladı.

1999 yılında Sampdoria küme düşünce 15,3 milyon £ karşılığında AS Roma'ya transfer oldu. 2001 yılında AS Roma'nın Serie A'yı kazanmasında rol oynadı.Montella İtalya millî futbol takımı formasını ilk defa 5 Haziran 1999'da Galler karşısında giydi. İtalya'nın 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Montella en iyi performanslarından birini Mart 2002'deki Roma derbisinde Lazio'ya karşı koydu. AS Roma ezeli rakibi Lazio'yu 5-1 ile geçerken Montella'nın 4 golde imzası vardı.

Onun için 2005-06 sezonu pek parlak geçmedi. Omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebildi.

21 Şubat 2010 tarihinde AS Roma kulübünden yapılan resmî açıklamayla Claudio Ranieri'den boşalan teknik direktörlük pozisyonuna getirilmiştir. 9 Haziran 2011'de ise Calcio Catania'nın teknik direktörü oldu. 2012'de ise Prandelli'nin İtalya millî futbol takımının başına getirilmesinin ardından Fiorentina'nın başına getirildi.

Fiorentina ile birlikte 3 sezon üst üste ilk 4'e girmeyi başardı ve UEFA Avrupa Liginde(2014-15) yarı finale çıktı. 10 Nisan 2019'da Montella, Stefano Pioli'nin istifasının ardından tekrar Fiorentina'ya döndü. 8-9 aylık bu süreç tekrar son buldu.

28 Haziran 2016'da Milanın başına getirildi. Milandan sonra 28 Aralık 2017 yılında Sevilla'ya teknik adam olan Montella, Sevilla ile Kral Kupası finali ve Sevilla kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline Manchester United'ı yenerek yükseldi.

31 Ağustos 2021 tarihinde, Montella Adana Demirspor’un Teknik Direktörü görevini devraldı.







