Virüsü öldüren cihaz: Koronavirüsü kalıcı olarak temizliyor!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bir süre önce kurulan, sanayi firmalarıyla birlikte bilimsel çalışmalar yapılan ve yeni ürünler üretilen Teknokent’te, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için, özellikle kamu kuruluşları ve toplu alanlarda kullanıma uygun endüstriyel bir dezenfeksiyon cihazı geliştirildi. Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek, cihazla ilgili açıklamalarda bulundu.

PLAZMA TEKNİĞİYLE ELDE EDİLİYOR

Bir firmayla hidrojeni plazma tekniğiyle ayrıştırıp yakarak doğa dostu bir enerji temin ettiğini ve onlarla bir araya gelerek, “büyük devasa sistemleri, daha ev tipine ya da endüstriyel sanayinin temizlikte kullanabileceği bir tipe dönüştürebilme” çalışması yaptıklarını kaydeden Çömlek, şöyle konuştu: “Bu çalışmaları yaparken, malum Kovid-19 virüsü (koronavirüs) ortaya çıktı. Onunla alakalı, bizim uzman hocalarımız, ‘ısıyla bu virüslerin yok edileceğini, buradaki ısı belli bir dereceye getirilebilirse bu virüslerin yok edebileceğini’ söyledi. Ve arkadaşlar da çalışmalarını başlatıp bu cihazı geliştirdiler. Üç günde ortaya çıkardıkları bir prototip cihaz oldu. Bundan sonra çok fazla talep almaya başladık. Bu taleplere göre cihazın yeni uygulama versiyonlarını ortaya çıkaracaklar.”

İKİ TİP DEZENFEKSİYON YAPILIYOR

Çömlek, çok basit bir sistemle çalışan cihazın şu anda bazı hastane ve kuruluşlarda çalıştırıldığını belirterek, cihazla ilgili de, şu bilgileri paylaştı: “Geliştirilen dezenfeksiyon cihazıyla, her türlü yüzeye 63 derece sıcaklıktaki sıcak su püskürtülüyor ve yüzeydeki temizliğin aylarca kalıcı olabilmesi için nano gümüş teknolojisi kullanılıyor. Yani şu an iki tip dezenfeksiyon yapıyoruz. Bir tanesi ısıyla yapılan anlık dezenfeksiyon, bir diğeri de koruma amaçlı nano gümüş iyonlarını serpiştirerek yapmış olduğumuz dezenfeksiyon.”