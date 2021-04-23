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Whatsapp durum sözleri: Güzel anlamlı kısa WhatsApp durum mesajları

En güzel, anlamlı yüklü, kısa WhatsApp durum sözleri, mesajları yazımızda. Artık tüm akıllı telefonlarda hazır olarak önümüze gelen WhatsApp uygulaması son zamanlarda en çok kullanılan iletişim uygulamalarının başında geliyor. WhatsApp profili için resim ve durum sözleri ise kullanıcılar tarafından en çok merak edilenler arasında. Bu yazımızda güzel, kısa ve anlamlı WhatsApp durumları sizlerle paylaştık.

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Whatsapp durum sözleri: Güzel anlamlı kısa WhatsApp durum mesajları
En güzel, anlamlı yüklü, kısa WhatsApp durum sözleri.

En güzel, anlam yüklü, kısa WhatsApp durum sözleri yazımızda. Dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan birisi de şüphesiz Whatsapp. Whatsapp'ta kullanıcılar kendi ruh hallerini ya da kendi anlatan bir kaç sözle durum mesajı yazıyorlar. Biz de bu yazımızda anlamlı kısa durumlar arayanlar için bazı sözleri burada sizlerle paylaştık. İşte ayrıntılar...

ANLAMLI KISA WHATSAPP DURUM SÖZLERİ

Üç 'S' kuralı: Sevgi, saygı ve sadakat

Annelerin ayaklarının altında cennet kokusu vardır.

Geçen yıllara ihanet etmeden, her gün bir başka sevmek seni.

Bugün yap ya da yarın pişman ol!

Geldiğin yeri kafandan çıkarırsan, gideceğin yerde perişan olursun.

Bazen kelimeler susar, sessizlik konuşur.

Ağlamak belki kirpikleri ıslatır ama kalbi temizler.

Kendinle başbaşa kalınca insan, anlıyor aslında ne kadar yalnız olduğunu.

Kendin gibilere düşmen dileğiyle.

İnsanları kandırmak, kandırılmış olduklarına ikna ermekten daha kolaydır..

Engel olan mesafeler değildi, beynindi.

Siyah beyaz bir hayat yaşıyorum.

Benden whatsapp durumları renkli ifadeler beklemeyin..

Kulaklarım çalan müzikte, kafam yastıkta, beden dünya çöplüğünde, ruhum boşlukta…

Ne zaman gözlerinin içine baksam, biliyorum ikimizi de aşar, o kapının ardındaki masal…

Senin şimdiye dek yaptığın en iyi şey kaybetmek..!

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KISA WHATSAPP DURUMLARI

Ya kendine gel, ya bize gidelim.

Peri masallarında bitti hayat!

Yazıyor...

En iyi ilaç sabırdır.

Sevgi iyi şey.

Pişman olacağın şeyleri yapma.

Dün dündür, bugün bugündür.

Anlamını bilmediğin şeyleri söyleme.

Yeryüzünden hak din İslam'dır.

Sevmek bir eylemdir.

Sadece biraz sessizlik istiyorum.

Velev ki konuştuk?

Halis niyetlerin karşılığıdır.

Bismillah her hayrın başıdır

Cahillerin kalbi dudaklarında

Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır.

Vur tekmeyi dünyaya

Edep, aklın suretidir

Allah, herkese huzur versin

Yol mezarda bitmiyor.

Bizi çekemediler halat koptu.

Çok tatlısın ama rejimdeyim

Çok sevdim çok kaybettim.

En iyi ilaç ellerindi.

Bu enerji devamlıdır.

Yetersiz Bakiye..

Whatsapp’ı keşfetmeni bekliyorum.

Sadece İzle.

Kişiye göre online...

Yıldızların altında.

En azından deniyoruz.

Serseri mayın!

Dolu kafalar, boş hayaller!.

Hayat illegal!

Hayat kısa

Nasıl olacak bu işler?

Korktuğum ol, başıma gel.

Belki, bir gün aynı yerde; gülümsersin gözlerime…

Yazana yazarım.

Buraya yazmak da moda oldu.

Son laf bükücü.

Durumum çok iyi şükür.

Durumum yok, yazamıyorum.

WHTSAPP DURUMU NEDİR?

WhatsApp Durum özelliği, 24 saat sonra kaybolan yazı, fotoğraf, video ve animasyonlu GIF'leri paylaşmanıza olanak tanır. Kişilerinize durum güncellemesi gönderebilmeniz ve onların durum güncellemelerini alabilmeniz için, her iki tarafın da birbirinin telefon numaralarını adres defterine kaydetmiş olması gerekir.

Bir kişinin durum güncellemesini görmek için, Durum sekmesine dokunun ve kişinin durumunu seçin. Kişilerinizden birinin durum güncellemesini cevaplamak için, durum güncellemesini izlerken ekranın altındaki Cevapla'ya dokunun.

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