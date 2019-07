Whatsapp durumları: Güzel anlamlı kısa WhatsApp durum mesajları

Whatsapp durumları... En güzel, anlam yüklü, kısa WhatsApp durum mesajları haberimizde.

Dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan birisi de şüphesiz Whatsapp. Whatsapp'ta kullanıcılar kendi ruh hallerini ya da kendi anlatan bir kaç sözle durum mesajı yazıyorlar. Biz de bu yazımızda anlamlı kısa durumlar arayanlar için bazı sözleri burada sizlerle paylaştık. İşte ayrıntılar...

ANLAMLI KISA WHATSAPP DURUM MESAJLARI

Üç 'S' kuralı: Sevgi, saygı ve sadakat

Annelerin ayaklarının altında cennet kokusu vardır.

Geçen yıllara ihanet etmeden, her gün bir başka sevmek seni.

Bugün yap ya da yarın pişman ol!

Geldiğin yeri kafandan çıkarırsan, gideceğin yerde perişan olursun.

Bazen kelimeler susar, sessizlik konuşur.

Ağlamak belki kirpikleri ıslatır ama kalbi temizler.

Kendinle başbaşa kalınca insan, anlıyor aslında ne kadar yalnız olduğunu.

Kendin gibilere düşmen dileğiyle.

İnsanları kandırmak, kandırılmış olduklarına ikna ermekten daha kolaydır..

Engel olan mesafeler değildi, beynindi.

Siyah beyaz bir hayat yaşıyorum.

Benden whatsapp durumları renkli ifadeler beklemeyin..

Kulaklarım çalan müzikte, kafam yastıkta, beden dünya çöplüğünde, ruhum boşlukta…

Ne zaman gözlerinin içine baksam, biliyorum ikimizi de aşar, o kapının ardındaki masal…

Senin şimdiye dek yaptığın en iyi şey kaybetmek..!

KISA WHATSAPP DURUMLARI

Ya kendine gel, ya bize gidelim.

Peri masallarında bitti hayat!

Yazıyor...

En iyi ilaç sabırdır.

Sevgi iyi şey.

Pişman olacağın şeyleri yapma.

Dün dündür, bugün bugündür.

Anlamını bilmediğin şeyleri söyleme.

Yeryüzünden hak din İslam'dır.

Sevmek bir eylemdir.

Sadece biraz sessizlik istiyorum.

Velev ki konuştuk?

Halis niyetlerin karşılığıdır.

Bismillah her hayrın başıdır

Cahillerin kalbi dudaklarında

Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır.

Vur tekmeyi dünyaya

Edep, aklın suretidir

Allah, herkese huzur versin

Yol mezarda bitmiyor.

Bizi çekemediler halat koptu.

Çok tatlısın ama rejimdeyim

Çok sevdim çok kaybettim.

En iyi ilaç ellerindi.

Bu enerji devamlıdır.

Yetersiz Bakiye..

Whatsapp’ı keşfetmeni bekliyorum.

Sadece İzle.

Kişiye göre online...

Yıldızların altında.

En azından deniyoruz.

Serseri mayın!

Dolu kafalar, boş hayaller!.

Hayat illegal!

Hayat kısa

Nasıl olacak bu işler?

Korktuğum ol, başıma gel.

Belki, bir gün aynı yerde; gülümsersin gözlerime…

Yazana yazarım.

Buraya yazmak da moda oldu.

Son laf bükücü.

Durumum çok iyi şükür.

Durumum yok, yazamıyorum.

WHTSAPP DURUMU NEDİR?

hatsApp Durum özelliği, 24 saat sonra kaybolan yazı, fotoğraf, video ve animasyonlu GIF'leri paylaşmanıza olanak tanır. Kişilerinize durum güncellemesi gönderebilmeniz ve onların durum güncellemelerini alabilmeniz için, her iki tarafın da birbirinin telefon numaralarını adres defterine kaydetmiş olması gerekir.

Bir kişinin durum güncellemesini görmek için, Durum sekmesine dokunun ve kişinin durumunu seçin. Kişilerinizden birinin durum güncellemesini cevaplamak için, durum güncellemesini izlerken ekranın altındaki Cevapla'ya dokunun.

Cuma mesajları: Anlamlı güzel kısa cuma mesajları Cuma mesajlarının en anlamlıları kısa, güzel ve özel olanlar haberimizde. Müslümanların birleştiği bir araya geldiği ve yaptığı ibadetlerin Allah katında daha fazla değerli cuma günü İslam alemi için büyük önem taşımaktadır. Bu kutlu günde Müslümanlar aralarında dualaşmak ve tebrikleşmek amacıyla birbirlerine cuma mesajları gönderiyorlar.İşte cuma mesajları:Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini Mevla'ya. Sen istemesini bilirsen, Mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.- Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.- Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.- Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.- Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.- Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.- Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.Namaz nasıl kılınır? Vakit namaz rekatları! Diyanet namaz kılınışı!- Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.- Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.- Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.- Ayakları şişerdi, o öpülesi ayakları. Ama bizim gibi sabahlara kadar gezmekten değil, sabaha kadar ibadet etmekten. Az yerdi, ama bizim gibi rejim yapmak için değil, fakirliği seçtiğinden. Gece gündüz ağlardı, o ağlayınca meleklerin gözleri dolardı ama bizim gibi pembe diziler yüzünden değil, Mevlaya olan aşkından. Ne kadar farklıyız değil mi Allah rasülünden. Mevla bütün amellerimiz ve niyetlerimizle ona benzemeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı cumalar.- Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.- Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.- Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.- Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.- Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.İstanbul'da namaz vakitleriKonya'da namaz vakitleriAdana'da namaz vakitleriCUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.CUMA HUTBESİNDE DUAYA "AMİN" DEMEK CAİZ Mİ?İslam âlimleri, gerek cuma hakkındaki hadisleri, gerekse Resûlullah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alarak hutbenin esasını teşkil eden rükünler ile sahih bir hutbede uyulması gereken şartları ve hutbenin adabını tespit etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 196). Hatip hutbe irad ederken cemaatin konuşmasının doğru olmadığını ifade eden hadisler vardır (Buhârî, Cumua, 36; Müslim, Cumua, 11; Muvatta, Cuma, 6; Ebû Dâvûd. Salât, 237; Tirmizî, Salât, 256; Nesâî, Cumua, 22). Hanefi ve Şâfiîler bu hadislere dayanarak zaruret olmadıkça hutbe esnasında konuşmayı mekruh; Hanbelî ve Mâlikîler haram kabul etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 198; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 429-430). Diğer taraftan yine Resûlullah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alan İslam âlimleri hutbede müminlere dua etmenin mendup veya rükün olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 196).Buna göre, hutbenin dinlenmesi, bu esnada başka işlerle uğraşılmaması, konuşulmaması gerekir. Ancak, Hz. Peygamberin (s.a.s.) ismi anıldığında sessizce salavat okunması, hatibin duasına ‘âmin’ denmesi, konuşma olarak değerlendirilmediğinden, bunların yapılmasında bir sakınca yoktur (Bkz. Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’, I, 264; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 35).

Whatsapp’tan internetsiz sohbet (WhatSim) Whatsapp kullanıcılara internetsiz hizmet sunacağı WhatSim’i tanıttı. ‘WhatSim’ nedir ve nasıl kullanılır?WhatSim nedir?WhatSim, dünya çapında internete gerek duymadan ve sohbet etmenizi sağlayacak. Bu özellik ile multimedya içeriği hariç ücretsiz ve sınırlar olmadan mesajlaşabileceksiniz. Multimedya olayında ise fotoğraf 20 kredi, sesli mesaj 5 kredi ve video 100 kredi gibi bir kredi sistemi uygulanacak.Kredi elde etmek için en az 5 € ile 1000 kredi, 50 € ile ise 10 bin kredi alabileceksiniz. Ayrıca, görüntülü ve sesli mesajlar 10 saniye ve katları ile tahsil edilecektir. Yukarıda verdiğimiz kredi bilgilerinde maksimum uzunluğun 10 saniye fiyatı olduğunu belirtelim. WhatSim’e sadece yılda 10 euro ödeyerek resmi web sitesinden online olarak satın alabilirsiniz. SERDAR YILMAZ 2015-01-21T17:38:38.0926446+02:00 WhatSim hangi ülkelere hizmet verecek?WhatSim’in hizmet vereceği ülkeler aşağıdaki listedeki gibidir.Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Ermenistan, Aruba, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Beyaz Rusya, Belçika, Bermuda, Bolivya, Bonaire - Sint Eustatius ve Saba, Bosna ve Hersek, Brezilya Bulgaristan, Capo Verde, Kamboçya, Kanada, Cayman Adaları, Çad, Şili, Çin, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Hırvatistan, Curaçao, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Mısır, El Salvador , Estonya, Faroe Adaları, Fiji, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gürcistan, Almanya, Gana, Cebelitarık, Yunanistan, Grönland, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, İran , Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, Jamaika, Japonya, Jersey, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Laos, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Madagaskar, Malezya, Malta, Mauritius, Meksika, Moldova Cumhuriyeti, Karadağ Montserrat, Fas, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Norveç, Umman, Pakistan, Filistin Devlet, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Reunion, Romanya, Rusya Federasyonu, Ruanda, Aziz Kitts ve Nives, St. Lucia, Saint Vincent ve Grenadines, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Sierra Leone, Singapur, Sint Maarten, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, Sri Lanka, Sudan, Surinam, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkiye, Turks ve Caicos Adaları, Uganda, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Özbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam Virgin Adaları İngiliz, Zambiya.

WhatsApp Web uygulaması WhatsApp Web’i yayınladı WhatsApp web uygulaması olan WhatsApp Web uygulamasını hayata geçirdi. Milyonlarca insana sohbet imkanı sunan Whatsapp şimdi tarayıcılarda da olacak. Şu an için sadece Chrome üzerinde çalışan WhatsApp Web uygulaması daha sonraları geliştirilerek tüm tarayıcılara uygun hale getirilecek. SERDAR YILMAZ 2015-01-22T09:25:46.5506377+02:00 WhatsApp Web nasıl çalışır?WhatsApp Web uygulaması web üzerinden direkt kullanabileceğiniz bir uygulama değil. Önce cep telefonunuza programı kurmanız gerekiyor. WhatsApp’ı kurduktan sonra menüsünden WhatsApp Web kısmına geliyorsunuz ve kaynak linkindeki barkodu taradıktan sonra web uygulaması mobil uygulama ile eşleşerek kullanıma hazır hale geliyor.Sistem aslında ayrı bir uygulama olarak değil bir yansıtma olarak çalışacak. Yani Jan Koum’un açıklamalarından anlaşılacağı üzere, akıllı telefonunuzda uygulamanın açık olması gerektiği ve her iki tarafın da internete bağlı olması gerektiği anlaşılıyor. Yani WhatsApp Web bir nevi uzak masaüstü uygulaması gibi çalışacak. Zira sadece Android, BlackBerry, BlackBerry 10 ve Windows Phone işletim sistemi ile uyumlu olması ve iOS platformunun bazı kısıtlamalar nedeniyle devre dışı kalması bunu destekliyor.