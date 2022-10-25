Özgün Whatsaap erişim sorunu ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
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Whatsaap erişim sorunu ile ilgili Bakanlık'tan açıklama geldi

WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor. İlk tespitlere göre Türkiye saati ile bu sabah 09:50 civarında başlayan sorun nedeniyle WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. WhatsApp kullanıcıları, hem gruplar hem de bireysel sohbetlerde mesajın gitmediğini ve gelmediğinden şikayet ediyor. Kullanıcılar "Whatsapp neden açılmıyor, Whatsapp ne zaman düzelecek"? sorularının yanıtını ararken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İşte açıklamanın detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Whatsapp sorunu ile ilgili açıklama geldi mi? 25 Ekim Whatsapp sorunu son dakika açıklaması!
Whatsapp açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı DR. Ömer Fatih Sayan 'Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması geldi.

WHATSAAP ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Whatsapp web ve grup sohbetlerinde mesajlar iletilmiyor. Sabah saat 10'00da başlayan bu sorun hala devam ediyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNU İÇİN META'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bünyesinde Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal platformları barındıran Meta Sözcüsü, "Bazı kişilerin şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız ve mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

WHATSAPP SORUNU İLE İLGİLİ BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: "GLOBAL KAYNAKLI KESİNTİ"

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

Sayan açıklamasında ayrıca, "Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT'lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz. Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz" ifadelerini de yer verdi.
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