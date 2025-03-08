Yağış olmadan sıcak hava kendini hissettirecek! Yaz havası geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mart Perşembe günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde batı ve güney kesimlerin açık, kuzey ve iç bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, doğu bölgeler için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı. Özellikle yüksek kesimlerde çığ riski ve karla kaplı alanlarda buzlanma nedeniyle dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir.