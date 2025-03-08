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Yağış olmadan sıcak hava kendini hissettirecek! Yaz havası geri geliyor

Yağış olmadan sıcak hava kendini hissettirecek! Yaz havası geri geliyor

13:118/03/2025, Cumartesi
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Yağış olmadan sıcak hava kendini hissettirecek
Yağış olmadan sıcak hava kendini hissettirecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mart Perşembe günü için hava durumu raporunu açıkladı. Ülke genelinde yağış beklenmiyor ve hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında artması öngörülüyor. Ancak, sıcaklık artışı ile birlikte toz taşınımı uyarısı yapıldı. Bu durum, yurt genelinde hava kalitesinin düşmesine ve görüş mesafesinin azalmasına yol açabilir. Özellikle, astım ve alerjik rahatsızlıkları olan vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Sıcaklıklar artarken, ülke genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mart Perşembe günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde batı ve güney kesimlerin açık, kuzey ve iç bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, doğu bölgeler için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı. Özellikle yüksek kesimlerde çığ riski ve karla kaplı alanlarda buzlanma nedeniyle dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI:
Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI:
Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
#Yağış
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