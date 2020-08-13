ÖZGÜN HABERLER

Yalova Liman Başkanlığından gemi satış ihalesi

Yalova Liman Başkanlığı tarafından Kamerun bayraklı ALPHONSITO isimli genel kargo gemisinin mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 sayılı Limanlar Kanunu uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık teklif usulü ile satışı ve sökümü ihale edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
gemi

gemi

İhale, Yalova Liman Başkanlığı Toplantı Salonunda 21 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’te yapılacak.

Yalova Liman Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sinek küçüktür ama mide bulandırır
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.