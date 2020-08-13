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Yalova Liman Başkanlığından gemi satış ihalesi
Yalova Liman Başkanlığı tarafından Kamerun bayraklı ALPHONSITO isimli genel kargo gemisinin mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 sayılı Limanlar Kanunu uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık teklif usulü ile satışı ve sökümü ihale edilecek.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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