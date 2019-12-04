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Yargıtay Başkanlığı personel alacak

Yargıtay Başkanlığı personel alacak

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 95 sözleşmeli personel alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak

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