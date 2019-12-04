Yargıtay Başkanlığı personel alacak

Yargıtay Başkanlığınca yapılacak sınavlar sonucunda Zabıt Katibi, Destek Personeli ve Teknisyen istihdam edilecek.
Yargıtay Başkanlığının personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız
Yargıtay Başkanlığınca yapılacak sınavlar sonucunda Zabıt Katibi, Destek Personeli ve Teknisyen istihdam edilecek.
Yargıtay Başkanlığının personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız
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