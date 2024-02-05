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Hatay ve Kahramanmaraş Valiliği son dakika olarak duyurdu: Yarın okullar tatil mi?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Karar Hatay Valiliği tarafından duyuruldu. Bir tatil haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. İşte 6 Şubat 24 Salı okul tatil haberlerinin detayları.

16:09 - 5/02/2024 الإثنين
Güncelleme: 17:31 - 5/02/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Hatay'da okullar tatil mi?
Hatay'da okullar tatil mi?

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

6 ŞUBAT YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?

Yarın okulların tatil olduğu iller için Hatay ve Kahramanmaraş ilgili açıklama yapıldı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “06 Şubat 2023 tarihinde, ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıldönümü olması sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacak. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul/kurumlarda eğitim ve öğretime 06/02/2024 tarihinde bir (1) gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.


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