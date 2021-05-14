Yasaklar ne zaman bitiyor? Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Tam kapanma başladığı gün itibariyle temel gıda ve ilaçların satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı kalmaya devam ediyor.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

*Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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*Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

*Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Genelgede, şehirlerarası seyahat kısıtlaması şu şekilde sıralandı;

*“Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

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Turizmin gözdesi "Küçük Venedik"te tam kapanma sessizliği

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi, her yıl bahar aylarıyla başlayan turizm hareketliliğinin aksine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle sessizliğe büründü.

Uluabat Gölü'nde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla yapılan gezintileri, yaklaşık 750 yıllık Ağlayan Çınar'ı, nilüferleri ve tarihi kalıntılarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gölyazı en sakin günlerini geçiriyor.

Yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselerek evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen, yarımada üzerine kurulu mahalle, normal şartlarda yoğunluğun yaşandığı bahar aylarında boş kaldı.

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Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da bayramda da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'nın cadde, meydan ve sahillerinin, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sakinlik hakim.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya kent merkezi ve ilçelerinde denetimlerini artıran polis ekipleri, uygulamalarla vatandaşların ve sürücülerin izin belgelerini sorguladı.

Kısıtlamadan dolayı cadde ve meydanlarda sakinlik yaşanırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarında sadece kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girdi.

Bazı turistler plajda güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

- Muğla

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Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da da sahil, meydan ve caddeler boş kaldı.

Muafiyeti bulunanların Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda kısmi hareketliliğe neden olduğu Bodrum ilçesinde, emniyet ve zabıta ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü.

Marmaris'te kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında hiç kimse bulunmuyor.

Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde de kısıtlamadan muaf turistlerin bazıları gezdi bazıları ise denize girdi.

Fethiye'de ise meydanlar boş kalırken, Ölüdeniz sahilinde turistler denize girdi.

Menteşe ilçesinde de polis ekipleri uygulama noktalarında denetim yaptı.

Kırklareli’nde tam kapanmada denetimler devam ediyor

Korona virüsüyle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde Kırklareli’nde polis ekipleri Ramazan Bayramında da denetimlerini aralıksız devem ediyor.

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Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanma sürecinde Kırklareli’nde ekipler tarafından denetimler hem havadan hem de karadan sıkı bir şekilde devam ediyor. Ramazan bayramının 2. gününde kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanının yanı sıra marketlerin bulunduğu bölgelerde denetimlerini yoğunlaştırdı. Bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol ediyor.

Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor.

Samsun ve çevre illerde Ramazan Bayramı'nda da "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun, Kastamonu, Tokat, Amasya, Çorum ve Çankırı'da sessizlik sürüyor.

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İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Şehirde normal zamanlarda yoğunluğun bulunduğu Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye ile İstiklal ve Gazi caddeleri ve Doğupark ile Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi gibi bölgelerin sakin olduğu görüldü.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

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- Kastamonu

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık verilere göre, İstanbul'dan sonra 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen ikinci il Kastamonu'da denetimler sürüyor.

Polis ekipleri, uygulama noktalarının yanı sıra cadde ve sokaklar ile alışveriş merkezlerinde kontrollerine devam ediyor. Jandarma ekipleri de kontrol noktaları ile köylerde denetimlerini sürdürüyor.

- Tokat

Tokat'ta tam kapanmaya uyulurken, kentin en işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında yaya ve araç trafiği azaldı.

Polis ekipleri kent genelindeki kavşaklarda denetimlerine devam ediyor.

Kent girişinde jandarma ve polis ekipleri uygulamalarını sürdürüyor.

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- Amasya

Amasya'nın en işlek noktaları Şehzadeler Gezi Yolu, Yavuz Selim Meydanı ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi gibi bölgeler sessiz kaldı.

Kentin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, dışarıda olan kişilerin belgelerini kontrol etti.

- Çorum

Çorum'da tam kapanma nedeniyle Gazi, İnönü, Bahabey ve Osmancık caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanları boş kaldı.

Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğunun görüldüğü kentte polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

- Çankırı

Çankırı'da da Ramazan Bayramı tam kapanma dolayısıyla evlerde geçiriliyor.

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Kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nda sakin bir gün yaşanıyor.

Polis ve jandarma bayramlaşma ziyaretlerini engellemek amacıyla il genelinde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara para cezası uyguluyor.