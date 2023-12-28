2023 Hemşire maaşları tüm memur maaşları gibi bugünkü enflasyon artış oranlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Hemşire maaşlarını da etkileyecek memur maaşlarının netleşmesi için son bir zam oranı beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de çalışanları mutlu eden haberi paylaşmıştı. Buna göre, memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde bir zam söz konusu olacak. Hemşire maaşları da memur maaşlarına orantılı olarak zamlanacak. Peki, 2023 hemşire maaşları ne kadar olacak? Lise, önlisans, lisans mezunu hemşire maaşlarına ne kadar, kaç TL zam gelecek? İşte ayrıntılar...