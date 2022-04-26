Yaşlılık ve engelli maaşı ne zaman yatırılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı

Yaşlılık ve engelli maaşı ne zaman yatırılacak?

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engelli ve yaşlılık aylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli ve yaşlılık aylıklarının hesaplara yatırılacağının müjdesini verdi. Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Yaşlılık ve engelli maaşları ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair şunları söyledi;"Ayrıca engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Ramazan 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız. Yakında harekete geçeceğiz. Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır. Basit hesapların ürünü, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratamayacak."

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı(EKPSS)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 81 ilde 94 sınav merkezinde yapıldı. Bu yılki sınava 95 bin 17 aday başvurdu. İstanbul'da sınava giren adaylara aileleri eşlik etti. Diğer sınavların aksine bu sınava geç kalan aday olmadı.