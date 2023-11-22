Gusül abdesti alınışı en çok merak edilen dini konuların başında gelmekte. Gusül, İslam'da bir kişinin tüm vücudunu suyla yıkaması anlamına gelir. Gusül, bazı durumlarda gereklidir. Gusül, bütün bedeninin yıkanmasıdır. Buna boy abdesti de denilmektedir. Gusül abdesti, bir kişinin hem fiziksel hem de ruhsal olarak temizlenmesine yardımcı olur. Cünüplükten kurtulabilmek için ve kadınların hayız ve nifaktan temizlemeleri için gusül abdesti almaları gerekmektedir. Gusül abdesti alınışı bir hayli merak edilmekte. Gusletmek isteyen erkek veya kadın banyoya girmeden Euzu besmele çeker ve sol ayağı ile banyoya girer. Peki gusül abdesti nasıl alınır, kadın ve erkekler boy abdesti nasıl alır? Gusül abdesti almanın farz veya sünnet olduğu durumlar neler? İşte gusül abdesti ile bilinmesi gerekenler.