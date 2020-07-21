Yaz aylarında burun estetiği operasyonları riskli mi?

Burun estetiği yaptırmak isteyenler, sıcak havalarda operasyon yapılıp yapılamayacağını merak ediyor. Op. Dr. Muhammet Dilber bu konuda tereddüt yaşayanlar için önemli açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Muhammet Dilber sıcak havalarda burun estetiği yapmak isteyen ancak sıcağın olumsuz bir etkisinin olup olmayacağını soranlara yılın her döneminde burun estetiği operasyonları yapılabilir yanıtını veriyor. Dr. Dilber “Dünyada en yaygın yapılan estetik operasyonların başında burun estetiği geliyor. Her estetik operasyonda olduğu gibi burunda da sıklıkla tatil zamanlarını değerlendirmek istiyor insanlar. En çok sorulan sorulardan birisi de yaz aylarında bu ameliyatın yapılıp yapılamayacağı.

Burun estetiği olmak isteyenlerin aklında ‘Yaz aylarında sıcaklarla birlikte bu operasyonu geçirirsem riskli olur mu’ sorusu var. Özellikle kanama riski artar mı ya da ameliyat sonrası çok daha fazla dikkat etmem gereken durumlar olur mu soruları her zaman soruluyor. Yılın her döneminde burun estetiği operasyonları yapılabilir.” İfadelerini kullanıyor.

Op. Dr. Muhammet Dilber “Tatil planı yapacaklar için yaz aylarında ameliyat olmanın en önemli dezavantajı ameliyat sonrası yaklaşık 15-20 gün denize havuza girememek.

Bunun dışında ameliyat sonrası bir hafta çok sıcakta güneş altında kalmamak gerekiyor kanama riski açısından.

Bir başka durum burun estetiği sonrası yaklaşık üç ay güneş gözlüğü kullanılmaması gerekliliği.

Yaz aylarında burun ameliyatlarında daha çok kanama olur düşüncesi ise çoğunlukla yanlış bir düşünce. Operasyon sonrası bir hafta günün çok sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması bu riskin ortadan kalkması anlamına gelecektir.

Eğer kişilerin ameliyat sonrası belli bir süre tatil planlarında deniz havuz olmaması, bir kaç ay güneş gözlüğü kullanmaması sakınca yaratmayacaksa yaz aylarında burun estetiği operasyonu geçirilmesinde hiç bir engel yok.” İfadeleri ile bu konuda tereddüt yaşayanların rahatlıkla estetik operasyona girebileceğini açıklıyor.