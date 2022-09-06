YDS/2 başvuruları başladı! YDS başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

YDS/2 başvuru ve sınav tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldi. Yabancı Dil Sınavı'nın ilki geçtiğimiz aylarda yapıldı. Şimdi ise YDS/2 oturumu için geri sayım başladı. Peki YDS/2 ne zaman yapılacak?

YDS/2 BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS başvuru süreci başladı. Sınava başvurular bugün itibariyle başladı. 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), 23 Ekim 2022 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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YDS 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yabancı Dil Sınavı için adaylardan 185 TL başvuru ücreti talep edilecek. Ödemeler ÖSYM’nin anlaşmalı olduğu bankalardan ve kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden yapılabilecek.

ÖSYM YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Kurumun başvurulara ilişkin verdiği bilgilere göre 6 Eylül’de başlayan Yabancı Dil Sınavı’nın başvuruları 15 Eylül 2022 günü saat 23.59’da tamamlanacak. YDS 2022’nin geç başvuru günü ise 23 Eylül 2022 olacak.

YDS/2 NE ZAMAN?

YDS/2 sınavı 23 Ekim 2022 Pazar, saat 10.15'de başlayacak. Toplam 3 saat (180 dakika) sürecek.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sonuçları 8 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.