Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)'na giren adaylar için kritik bir süreç olan ek yerleştirme başvuruları başladı! Bu haberimizde 2024 TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme başvuru tarihleri, başvuru nasıl yapılır ve bilinmesi gereken diğer önemli bilgiler hakkında güncel ve detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Peki, 2024-TUS 1. Dönem: ek yerleştirme tercihleri için son gün ne zaman, ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır?