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YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları için ÖSYM’den açıklama geldi

ÖSYM tarafından düzenlenen 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte YDUS 2. dönem yerleştirme sonuç sorgulama ekranı.

10:53 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
YDUS yerleştirme sonuçları
YDUS yerleştirme sonuçları

2023-YDUS 2. Dönem: Uzmanlık Dalı Değişikliği Yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki YDUS sonuçları nereden sorgulanacak?

YDUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

A2023-YDUS 2. Dönem sınavına giren adaylar, 2023-YDUS 2. Dönem sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2023-YDUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.


#YDUS
#2023-YDUS 2. Dönem sonuçları
#ÖSYM
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