Yedi Başak “Ramazan vefa yakışır” sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yardımseverler ile muhtaç aileler arasında köprü olan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Ramazan’a Vefa Yakışır diyerek tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle bu yıl Ramazan ayı yardım çalışmalarını erkene alarak, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Biz Bize Yeteriz diyerek Vefa Sosyal Destek Grubu ile organize olarak sürdürülen yardım çalışmalarında gıda kolisi dağıtımı, iftariyelik dağıtımı, sebze meyve paketi dağıtımı ve korona virüse karşı hijyen paketi dağıtımı yapıldı. Yardım çalışmaları Türkiye’nin yanı sıra insani krizlerin hüküm sürdüğü Arakan, Yemen, Suriye ve Gazze’de de yapılacak.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği rahmet ve bereket iklimi olan Ramazan ayını birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde “biz bize yeteriz” diyerek, el ele gönül gönüle paylaşarak geçirmeyi hedefliyor. Dernek Başkanı Mustafa Bulut, “Ramazan’a Vefa Yakışır” diyerek başlatmış oldukları projeyle korona virüs nedeniyle bu yıl Ramazan ayı yardımlarını öne alarak çalışmaya başladıklarını belirterek, başta Türkiye olmak üzere Yemen, Suriye, Arakan ve Gazze’de de yardım çalışmaları yapılacağını söyleyen Mustafa Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başı Rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında paylaşınca bereketlenen sofraların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi birçok aile evden çıkamamaktadır. Millet olarak birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde bu günleri de atlatacağımıza inanıyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu ile organize bir şekilde çalışarak evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, hasta ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç duydukları yardımları ulaştırıyoruz. Proje kapsamında gıda kolisi dağıtımı (120 TL), evlere iftar yemeği dağıtımı (kişi başı 15 TL), Sebze-meyve paketi dağıtımı (50 TL), korona virüse karşı tedbir amaçlı dağıttığımız hijyen paketi (50 TL) şeklinde devam ediyor. Bununla birlikte yurt dışında da yardımlarımız devam ediyor. Çocukların açlıktan öldüğü Yemen’de mama dağıtımımız devam ediyor. Suriye/İdlib’te iftar ve günlük ekmek dağıtımlarımız devam ediyor. Ümmetin bir başka yetim coğrafyalarından birisi olan ambargo altındaki Gazze’de gıda kolisi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arakan’lı mazlumlar için gıda kolileri hazırladık onları da dağıtmaya devam ediyoruz. Dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olan Bangladeş’te gıda kolisi dağıtımlarımızı sürdürüyoruz. Böylesi günlerde tüm halkımızı bu olağanüstü günlerde birlik ve beraberlik duygusu içerisinde dayanışma ve yardımlaşmaya davet ediyoruz. İçerisinden geçtiğimiz bu zor günlerde, hayırseverler halkımıza ve bağışçılarımıza yardım ulaştırdığımız, yüreklerine iyilikle dokunduğumuz aileler adına teşekkür ediyoruz.”