Özgün "Yemek kartları market alışverişlerinde kullanılamayacak" iddiasına yanıt geldi
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"Yemek kartları market alışverişlerinde kullanılamayacak" iddiasına yanıt geldi

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yemek kart zorunluluğunun kalkacağı ve nakdi destek olarak da verilebileceği duyurusuyla birlikte marketlerdeki durum da ele alındı. Yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağına yönelik iddia bugün sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kamuoyunda büyük tepki çeken haberlere yanıt ise Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den geldi. Peki, yemek kartları marketlerde kullanılmayacak mı? Yemek kartları nelerde kullanılır? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yemek kartları marketlerde kullanılmayacak mı, yemek kartları iptal mi edilecek? Yemek kartları nerelerde kullanılır?
Yemek kartları

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından dillendirilen, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağına ilişkin iddia kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Yüzlerce kullanıcının yorumları sonrasında gündeme oturan iddiaya yanıt ise Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den geldi.

YEMEK KARTLARI MARKETLERDE KULLANILMAYACAK MI?

Yemek kartlarının kullanımıyla ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Piyade, "Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir.

"YENİ MEVZUAT FARKLI BİR DÜZENLEME GETİRMEMEKTEDİR"

Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir" diye konuştu.

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