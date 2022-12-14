"Yemek kartları market alışverişlerinde kullanılamayacak" iddiasına yanıt geldi

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından dillendirilen, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağına ilişkin iddia kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Yüzlerce kullanıcının yorumları sonrasında gündeme oturan iddiaya yanıt ise Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den geldi.

YEMEK KARTLARI MARKETLERDE KULLANILMAYACAK MI?

Yemek kartlarının kullanımıyla ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Piyade, "Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir.

"YENİ MEVZUAT FARKLI BİR DÜZENLEME GETİRMEMEKTEDİR"

Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir" diye konuştu.