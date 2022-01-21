Yeni memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek?

Memur ve emeklilerin gözü kulağı ek zam ne zaman yatacak konusuyla ilgili son dakika haberlerine çevrildi. Memur ve emeklinin zam oranının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve memur ek zammı müjdesi gelmişti. Memur maaşları ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

AK Partili yetkililer, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif 16 Ocak'ta yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi.

8 maddenin salı günü görüşülmesi ve önümüzdeki iki hafta içerisinde memurlara ek ödeme yapılarak zamların tahsis edilmesi bekleniyor.

REKLAM

EK ZAM RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

Ek zam teklifi Meclis'te kabul edilmesine karşın Resmi Gazete'de henüz yayınlanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenleme ile emeklilere en düşük aylık ödemesi de 2 bin 500 liraya yükseltilecek, memurlara ve memur emeklilerine 2.5 puanlık ilave zam yansıtılacak.